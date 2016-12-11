Боевики «Исламского государства» пытаются отбить Пальмиру

Во время объявленной Сирией и Россией гуманитарной паузы в сирийском Алеппо в четверг и пятницу территория города, находящаяся под контролем боевиков, продолжала сокращаться. Как заявил в пятницу начальник Главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской, всего за последние четыре дня контролируемая боевиками территория уменьшилась на треть и 93% всего города находятся под контролем сирийской армии. За четверг-пятницу из подконтрольных боевикам районов города вышли более 10 000 мирных жителей, а в первой половине дня в субботу, по заявлению представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, город покинули еще более 20 000 жителей. Конашенков предостерег боевиков и их спонсоров от ударов по выходящим жителям и заявил, что 50 000 человек в Алеппо нуждаются в гуманитарной помощи.

В то же время в последние дни активизировало свои наступательные операции «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Боевики ИГ атаковали позиции сирийской армии в районе Пальмиры, и в воскресенье подконтрольные ИГ интернет-ресурсы объявили о захвате города. Однако, по данным Минобороны России, бои в городе продолжались, а российская авиация поддерживала сирийские войска, не нанося ударов по самому городу.

Власти Сирии признали захват боевиками Пальмиры. Об этом сообщил Талал Барази, губернатор провинции Хомс, в которой расположен древний город. Как передает Reuters, правительственные войска были вынуждены отступить на окраины города. «Армия делает все возможное для того, чтобы не позволить террористам удержать Пальмиру», – отметил губернатор.

Одновременно поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции возобновили наступление на ключевой город Аль-Баб, занятие которого позволит Турции окончательно предотвратить слияние двух курдских анклавов на севере Сирии. В иракском Мосуле заметно обескровленные элитные подразделения иракской армии продолжают попытки наступления, говорит человек, близкий к Минобороны России. Нельзя исключать, что после окончательного освобождения Алеппо сирийская правительственная армия активизирует операции против ИГ, говорит он. При этом Минобороны России в специальном заявлении сообщило, что из Мосула было переброшено в Сирию до 5000 боевиков ИГ, что вместе с пассивностью поддерживаемых США сил в сирийской Ракке (неформальная столица ИГ) и позволило ИГ начать наступление на Пальмиру.

Необходимостью активизировать операции в районе Ракки сотрудник администрации США объяснил агентству «РИА Новости» снятие Бараком Обамой формального запрета на поставку американского вооружения сирийским группировкам. Это решение американский президент принял в четверг. Юридически его необходимость связана с тем, что ранее вся Сирия находилась под действием оружейного эмбарго США. В решении Обамы не говорится о запретах на поставку каких-либо конкретных вооружений, в том числе и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), поэтому оно вызвало озабоченность российских официальных лиц. По словам человека, близкого к Минобороны России, американское оружие, прежде всего противотанковые ракеты TOW, и ранее поставлялось сирийским боевикам и расходилось по всем группировкам вплоть до ИГ, но тогда оно попадало в Сирию не напрямую, а через Саудовскую Аравию и других посредников.

По мнению начальника сектора военной политики и экономики РИСИ Ивана Коновалова, из всех сирийских группировок только курды не передадут вооружение террористам, но им не нужны ПЗРК, так как их, несмотря на эпизодические турецкие бомбардировки, прикрывает военная машина США. По мнению Майкла Кофмана из Института Кеннана, решение Обамы касается поставок поддерживаемой США коалиции группировок «Сирийские демократические силы» (SDF), главную роль в которой играет курдская YPG. Оно уже вызвало по этой причине протесты Турции.