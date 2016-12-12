Предвыборные затраты партий удвоились из-за регионов

Партии потратили на выборы в Госдуму почти 5 млрд руб., следует из данных, опубликованных в пятницу Центризбиркомом. Ранее в финансовых отчетах партий указывались только средства, поступившие в федеральные избирательные фонды, но с учетом региональных расходов суммы заметно возросли. Так, «Единая Россия» собрала в федеральный фонд 539 млн руб. и потратила 471 млн, а с учетом регионов эти показатели составили уже 2,4 млрд и 2,3 млрд руб. (см. график). Бюджет КПРФ и «Справедливой России» увеличился вдвое: у коммунистов – со 176 млн до 309 млн, у эсеров – с 432 млн до 902 млн руб. ЛДПР, напротив, израсходовала из общефедеральных фондов 663 млн руб., а из региональных – менее 40 млн. А у «Яблока» и «Парнаса» поступлений в местные фонды не было вообще.

В пресс-службе «Единой России» напомнили, что партия проводила выборы во всех 85 регионах: основные затраты пришлись на производство и распространение агитматериалов и агитацию в СМИ. Коммунисты на местах тратились на выпуск печатной продукции и заказ политической рекламы, объясняет Дмитрий Новиков: «Центральный комитет оказывал определенную помощь региональным организациям, а дальше они могли привлекать и свои средства». В ЛДПР все финансирование шло централизованно – через центральный аппарат, поэтому деньги на регионы выделялись из общефедерального бюджета, поясняет Алексей Диденко: «Это исключительно наш подход и тактический ход. Больше всего расходов шло на пропаганду – листовки, газеты и СМИ». «Наша кампания была более прозрачна, а к регионам традиционно было особое внимание», – добавляет эсер Михаил Емельянов.

Распределение денег зависит от стратегии партии, объясняет политолог Андрей Бузин. У единороссов традиционно богатые региональные фонды – подавляющее большинство губернаторов и законодательных собраний подвержены влиянию партии, поэтому «Единая Россия» распределяет деньги по разным субъектам, говорит эксперт. Другие партии концентрируют средства в федеральной части и потом уже распределяют их по регионам, а не очень большие партии вообще не видят смысла в региональных выборах и не рассчитывают на победу на местном уровне, продолжает Бузин. У КПРФ, по его словам, низкие затраты, она опирается на энтузиазм пенсионеров, эсеры нажимают на агитацию и листовки, у ЛДПР преобладает баннерная реклама, а единороссы во многом использовали агитацию под видом информирования – и ее не надо было проводить через избирательные фонды, отмечает Бузин. Но данные Центризбиркома не отражают реальных затрат на кампанию, считает он: «Большая часть все-таки не проходит через фонды, а идет серыми схемами, но с тенденцией увеличения фондов это постепенно тоже сходит на нет». Если пять лет назад можно было говорить, что через избирательные фонды идет треть расходов, то сейчас уже половина, поэтому увеличение потолка избирательного фонда – актуальный вопрос, резюмирует эксперт.