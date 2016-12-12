Куратор Госдумы увольняется из Кремля

В курируемом первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко управлении внутренней политики (УВП) произошли очередные изменения на высоком уровне. Заместитель начальника управления Сергей Смирнов, который отвечает за работу с Госдумой, покидает свою должность, рассказал «Ведомостям» собеседник в Кремле и подтвердил близкий к Кремлю собеседник.

«Распоряжение подписано, Смирнов освобожден с должности по собственному желанию и уволен с госслужбы», - утверждают два собеседника.

Собеседник «Ведомостей» в УВП подтвердил уход Смирнова с должности. «Да, он переходит на другую работу на высокую должность, но вне рамок администрации», - добавил собеседник.

Сам Смирнов для журналистов недоступен.

Смирнов пришел на работу в УВП с должности главы аппарата Общественной палаты, после того как за несколько дней до сентябрьских выборов в Госдуму из УВП был неожиданно уволен прежний куратор Госдумы – Радий Хабиров, старожил УВП, отработавший в Кремле восемь лет с 2008 г. – сначала при Владиславе Суркове, а с начала 2012 г. – при его преемнике Вячеславе Володине. Как утверждали собеседники «Ведомостей» в УВП, Хабиров долго проработал в Кремле, получил большой опыт и хотел применить его на практике.

После ухода Володина в Думу Смирнов, который считается «человеком Володина», продолжил работать в УВП уже при новом кураторе Сергее Кириенко. Тем не менее спустя несколько месяцев принято решение о его отставке. «Именно на днях у Смирнова заканчивался испытательный срок», - утверждает один из собеседников.

В то же время отставка Смирнова, который был профильным сотрудником, совпала с первым публичным противостоянием, возникшим между Думой и Кремлем после сообщений о том, что сотрудники УВП попали в черный список руководства Госдумы: предполагалось,что их не будут пускать на заседания совета палаты – органа, отвечающего за планирование всей думской работы, заседания которого проводит лично спикер Вячеслав Володин.

Как удалось выяснить «Ведомостям», конфликт удалось уладить и сотрудникам УВП принимать участие в работе совета палаты вновь разрешили, а собеседники в Думе говорили о том, что видели в Думе в том числе и Смирнова.

«То, что такая публичная история вообще произошла, конечно, свидетельствовало о том, что он не в полной мере справляется. Но разошлись мирно. Об этом говорит то, что Смирнову дали написать заявление «по собственному желанию», - сказал «Ведомостям» собеседник в администрации президента.