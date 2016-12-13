Путин увидел минусы в тезисе об исключительности американцев

Но снова заявил о готовности налаживать отношения с США и с Японией - с учетом ее участия в санкциях

«Соединенные Штаты и американский народ - это великая страна и великий народ, сомнений нет, никто на этот счет не спорит», но разговоры об их исключительности совершенно «избыточны» и создают определенные проблемы во взаимоотношениях, причем, не только с Россией, считает президент Владимир Путин. Он сказал это накануне поездки в Японию в интервью телекомпании Nippon и газете Yomiuri, расшифровка выложена на сайте Кремля. Он напомнил, что это один из тезисов уходящего президента Барака Обамы. Путин добавил, что относится к этому утверждению скептически. Избранный президент Дональд Трамп обещал сделать США снова великой страной, напомнил российский лидер, но предупредил, что еще нужно понять, как он раскроет этот тезис. Он предложил подождать, пока Трамп сформирует администрацию, вступит в должность и потом можно будет говорить о встречах, российское руководство готово начать переговоры в любой момент.

Москва поддерживает заявления избранного президента США, который выступает за нормализацию российско-американских отношений, хотя не пока не знает, «какова будет реальная практика». Путин предупредил, что налаживать отношения будет непросто с учетом нынешней степени их «деградации», но заверил, что российская сторона готова пройти свою часть пути. Он напомнил, что и с администрацией Барака Обамы Москва собиралась развивать отношения, но по ключевым направлениям они «как-то не очень сложились» и, по мнению российского лидера, не по вине Москвы. Также он сказал, что в Кремле осознают, что «за эти годы сложилось немало людей, которые скептически или, скажем, осторожно относятся к развитию российско-американских отношений», но уверены, что фундаментальные интересы обеих стран требуют нормализации двусторонних связей.

Налаживать отношения с Америкой Россия готова в сфере международной безопасности, в том числе по вопросам укрепления режима нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, борьбы с терроризмом, проблеме беженцев, нейтрализации региональных конфликтов, отметил Путин. Он считает, что если бы США и Россия вовремя объединили свои усилия, то можно было бы избежать множества терактов и обострения проблемы мигрантов. Россия готова и к экономическому сотрудничеству. Президент напомнил продажу 19,5% «Роснефти» международному консорциуму инвесторов и добавил, что американские компании «проявляют огромный интерес к сотрудничеству в нефтегазовом секторе России».

Путин допустил, что Россия может продолжить с США сотрудничество в космосе в мирных целях.

Для восстановления отношений, по его мнению, нужна только добрая воля сторон и готовность учитывать интересы друг друга, подытожил он.

На вопрос об ожиданиях от новой администрации США в плане санкций Путин ответил, что считает любые ограничения в экономики крайне вредными для мировой экономики в целом, если они продиктованы конъюнктурными политическими соображениями. Он напомнил, что на саммите АТЭС говорилось о нынешнем «остром кризисе международной торговли», который в том числе связан с ограничениями на рынках отдельных стран, но также и с использованием «политических инструментов в конкурентной борьбе либо просто для достижения политических целей с помощью экономических рестрикций». Эти элементы нарушают мировой экономический порядок, который некогда в значительной степени сформировали США, напомнил он. Также не в первый раз Путин выразил обеспокоенность в связи с планами США о создании Тихоокеанского или Трансатлантического торговых партнерств «в обход ВТО», в рамках которой не удается добиться компромиссов с развивающимся экономиками. Если мировая экономика будет разбита на «замкнутые экономические блоки», то будет сложно «добиваться единообразного понимания и применения международных правил экономической деятельности и мировой торговли», предупредил он. Москва выступает за то, чтобы эти правила были универсальными. Как поступит администрация Трампа с антироссийскими санкциями, в Кремле пока сказать не могут, добавил Путин.

Россия и Япония

Отсутствие мирного договора между Россией и Японией Путин назвал анахронизмом, который должен быть устранен. Он выразил сожаление, что у двух стран до сих пор нет базовой основы, на которой они могли бы строить отношения, и что отсутствие мирного договора этому мешает. «Мы хотим полной нормализации отношений», - заверил он японских журналистов. Однако он предупредил, что еще неясно, каковы будут условия новых договоренностей и предложил с этим не спешить.

Путин напомнил декларацию 1956 г., которую ратифицировали и парламент СССР, и парламент Японии, по которой предполагалось сначала заключать мирный договор, а затем два острова из Южных Курил были бы переданы Японии. По его словам, в какой-то момент японская сторона заявила о том, что она эту декларацию выполнять не будет, а Советский Союз отказался выполнять ее в одностороннем порядке. В 2000 г. руководство Японии предложило Путину вернуться к переговорам на основе декларации 1956 г., добавил он и сказал, что согласился и с тех пор идет диалог на этот счет. «Не могу сказать, что наши японские партнёры и друзья остаются как раз в рамках этой декларации 1956 г. Мне кажется, предвосхищать наши переговоры с господином премьер-министром слишком рано, но мы, разумеется, рассчитываем на то, что будем двигаться вперед», - отметил он.

На уточняющие напоминания журналистов о том, что премьер-министр Синдзо Абэ ставит вопрос о возвращении Японии всех четырех островов, Путин ответил, что очень любит «Японию, японскую культуру, спорт, в том числе дзюдо», но Россию он любит еще больше, так что оба лидера будут вести переговоры исходя из своих национальных интересов и должны найти компромисс. «Мы считаем, что у нас вообще нет никаких территориальных проблем. Это Япония считает, что у неё есть территориальные проблемы с Россией. Мы готовы на этот счет разговаривать», - сказал российский президент.

Путин показал журналистам подарок из Японии

Пресс-служба президента Накануне визита в Японию президент России Владимир Путин пришел на интервью телекомпании «Ниппон» и газете «Иомиури» с собакой 1/5 Пресс-служба президента Собаку Юмэ породы акита-ину Владимиру Путину в июле 2012 г. подарили власти японской префектуры Акита 2/5 Пресс-служба президента "Юмэ" в переводе с японского означает греза, мечта. Президент показал журналистам, как Юмэ выполняет его команды 3/5 Пресс-служба президента В 2014 г. перед открытием Олимпиады в Сочи Владимир Путин провел несколько встреч с главами государств и правительств, приехавшими на открытие Игр. На встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ российский президент пришел с Юмэ 4/5 Алексей Дружинин / РИА Новости Владимир Путин с собаками Баффи и Юмэ (слева) на прогулке в 2013 г. Баффи - болгарская (каракачанская) овчарка, подаренная болгарским коллегой 5/5

Путин отметил, также, что российская сторона готова обсуждать организацию беспрепятственных безвизовых поездок бывших жителей южных Курильских островов к местам их прежнего проживания. Что касается экономического сотрудничества, то тут, по его словам, только Япония может определить, как насколько она это готова после того, как ранее присоединилась к антироссийским санкциям, насколько на свободна от союзнических соглашений в этом плане и что она может гарантировать России.

Москва, по его словам, заинтересована в участии Японии, в развитии российского Дальнего Востока в целом, в получении технологий, в участии японских компаний в сельском хозяйстве и автопроме. «Надеемся, кстати говоря, что Япония откроет свои рынки для экологически чистой мясной продукции российского производства», - добавил он. Также он напомнил, что на Россию приходится 9% нефти и газа, которые потребляет Япония, а также назвал перспективными проекты «Сахалин‑1», «Сахалин‑2», 75% продукции которых направляются в Японию по долгосрочным контрактам. «Есть планы строительства третьего завода. Сейчас реализуются планы участия японских партнёров на севере России, на полуострове Ямал. У нас есть над чем работать, и это перспективно, масштабно», - отметил Путин.

Также в этом интервью Путин назвал дзюдо своей первой любовью в спорте, свои высокие рейтинги внутри России объяснил тем, что в работе искренне стремится «к максимальному результату, к тому, чтобы страна чувствовала себя в большей безопасности, а люди жили лучше», и избиратели это видят, а также заявил об опасности популизма в политике и неготовности думать на шаг вперед и выполнять данные обещания.