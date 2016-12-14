От кандидата в госсекретари США ждут убедительных аргументов

Избранный президент США Дональд Трамп во вторник сообщил о назначении госсекретарем США Рекса Тиллерсона, гендиректора крупнейшей публичной нефтяной компании мира ExxonMobil. «Он станет влиятельным и незашоренным адвокатом национальных интересов Америки и поможет повернуть вспять годы провальной внешней политики, которая ослабила нашу безопасность и позиции в мире», – прокомментировал назначение Трамп. На этот пост рассматривалось около пяти кандидатур, включая экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, кандидата в президенты от республиканцев в 2012 г. Митта Ромни и экс-директора ЦРУ Дэвида Петреуса. Тиллерсон, как и Трамп, не имеет опыта бюрократической работы, но ExxonMobil давно работает в России и тесно сотрудничает с «Роснефтью». Тиллерсон выступал против санкций в отношении России.

Кандидатуру должен утвердить комитет по международным отношениям сената, в котором заседают девять демократов и десять республиканцев: если первые выступят против Тиллерсона, то для блокирования назначения достаточно будет всего одного республиканца. Сенаторам-республиканцам, занимающим жесткую позицию по отношению к России, очень не нравятся близкие отношения Тиллерсона с Россией. Сенатор Джон Маккейн в воскресенье назвал связи Тиллерсона с Путиным «поводом для беспокойства», а член комитета по международным отношениям и экс-кандидат в президенты Марко Рубио написал в Twitter: «Быть «другом Владимира» – совсем не то, что я хочу увидеть в госсекретаре».

Орденоносец из ExxonMobil В 2013 г. Рекс Тиллерсон был награжден указом президента Владимира Путина орденом Дружбы (традиционная награда для иностранцев) за вклад в налаживание международных отношений.

Назначение Тиллерсона вызвало более положительную реакцию в России. «У президента [Путина] хорошие деловые отношения с этим человеком. И всеми он воспринимается как солидная фигура со своими взглядами и точкой зрения, и, конечно, он большой профессионал в своей деятельности», – заявил помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков на брифинге во вторник, добавив, что «новой команде (президента США) нужно не только рассесться, но и пройти сито сенаторов».

Трамп выбрал очень спорного кандидата, против которого будут работать и демократы, и республиканцы, считает политический советник республиканцев Рэй Макнелли: «Выбор очень спорный, учитывая напряженные отношения с Москвой и недавние заявления о возможном вмешательстве Москвы в предвыборную кампанию, а потому обе партии будут допрашивать Тиллерсона с особым пристрастием. Ему придется убедить сенаторов, что его хорошие отношения с Путиным только послужат интересам Америки. Пока в его пользу играет разве что поддержка некоторых высокопоставленных республиканцев, например бывшего госсекретаря Кондолизы Райс». Новый госсекретарь вызывает вопросы не только из-за связей с Россией, но и из-за своей некомпетентности, считает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов: «Тиллерсон настолько же неопытен и неосведомлен о внешней политике, как и сам Трамп, а ведь именно он и должен был подправить этот недостаток нового главы Белого дома. Сейчас же многое будет зависеть от того, кого именно новый госсекретарь наберет к себе в команду, т. е. политику будут определять его заместители и помощники». Даже несмотря на отсутствие дипломатического опыта, Тиллерсону есть что предложить сенату, не соглашается Макнелли: «Тиллерсон – высококлассный инженер, он сможет привнести в работу свои аналитические и организационные навыки. Как руководитель одной из крупнейших корпораций в мире, он привнесет и глобальное видение, и обширную сеть контактов по всему миру. У него, безусловно, есть весомые карты, поэтому его утверждение сенатом все-таки довольно вероятно». Опасения республиканцев в отношении нового госсекретаря вполне оправданны, считает Арбатов: «Тиллерсон всю жизнь занимался углеводородами, которые для России фактор первостепенный, поэтому и говорить он со своим российским коллегой будет на одном языке, а вот про права человека или демократию они спорить точно не будут. Правда, помимо этой темы общих интересов у России и США кот наплакал, а по таким важнейшим вопросам, как Ближний Восток или Украина, точек соприкосновения по-прежнему мало». Госсекретарь не всевластен и часто наталкивается на сопротивление других ведомств, прежде всего Пентагона, говорит Арбатов.