Мирный договор с Синдзо Абэ Владимир Путин пока не подпишет

Владимир Путин отправляется с визитом в Японию, на который в обеих странах возлагают хоть и разные, но серьезные надежды, а в США будут следить с большой настороженностью. Накануне визита японские средства массовой информации сообщали о недовольстве Вашингтона в связи с прибытием в Токио (страну G7) лидера страны, против которой введены санкции. Он должен был состояться еще два года назад, но был отменен из-за кризиса на Украине. Япония поддержала введенные Западом санкции, что сделало приезд Путина невозможным.

Тем не менее только в этом году премьер-министр Синдзо Абэ дважды прилетал в Россию (в Сочи и Владивосток), лидеры также встречались на саммите АТЭС в Лиме. «Японская сторона проявляет большую заинтересованность и активность в сотрудничестве», – отмечал в беседе с «Ведомостями» высокопоставленный российский чиновник. Позиции Абэ сильны, но в консервативных слоях его энтузиазм в отношениях с Москвой вызывает определенное недоумение, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к правительству Японии. В частности, по протоколу лидеры государств обычно обмениваются визитами и, в то время как Абэ приезжал к Путину уже три раза, российский лидер все время поездку откладывал, констатирует он.

Совместное хозяйство С Путиным поедут министры и руководство крупнейших компаний. Готовится 10 межгосударственных и до 15 коммерческих соглашений, возможна декларация о совместном хозяйствовании на Курилах.

Премьер Японии несколько раз публично продемонстрировал готовность к неординарным шагам. Предложенные им восемь пунктов или магистральных направлений совместной работы в сфере энергетики, промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства и др. явно выходят за пределы границ санкций. При этом Абэ призвал Путина вместе «найти смелость», чтобы решить вопрос с мирным договором между двумя странами и территориальный вопрос. Последний остается главным вопросом для Токио.

Россия готова к нормализации отношений, сказал в интервью японским журналистам накануне визита Путин, назвав отсутствие мирного договора анахронизмом. В то же время, по его словам, «у России территориальных проблем с Японией нет, это Япония считает, что у нее они есть, но Москва готова их обсуждать». Путин отметил, что, если «с первого шага» говорить о суверенитете Японии над южными Курилами, это закроет «дальнейшее обсуждение вопроса», достичь же прогресса в заключении мирного договора можно, создавая условия доверия «путем масштабной совместной экономической деятельности», в которую могут быть включены и южные Курилы.

Мирный договор и территориальный вопрос затрагивают сложные и чувствительные проблемы, общую историю и итоги Второй мировой войны, сказал помощник Путина Юрий Ушаков: «Их признание – исходная точка любого серьезного разговора». Прорыва в отношении мирного договора и территориального вопроса ждать не стоит, поскольку Япония не признает девятую статью декларации от 1956 г., где сказано о двух островах, считает бывший посол России в Японии Александр Панов. Заявление, что МИД двух стран поручено подготовить правила для осуществления совместной экономической деятельности, станет небольшим, но шагом в сторону создания нового качества отношений стран, отмечает он. По мнению эксперта Московского центра Карнеги Дмитрия Стрельцова, из существующих вариантов – от заявления четких сроков подписания договора, реанимации как отправной точки декларации 1956 г. и до констатации отсутствия точек соприкосновения – может быть выбран компромисс. «Возможность подписания будет обозначена в заключительном документе саммита, но конкретная формула решения не будет обозначена», – говорит эксперт.