Видео- и фотосъемка не является доказательством

В апреле президент подписал аналогичный закон группы депутатов, который приравнивал видео-, фото-, аудиозаписи, а также материалы информационных баз и иных носителей информации к доказательствам при рассмотрении административных дел. До закона материалы могли быть отнесены к доказательствам, но эта норма не обязательна. В комитете по конституционному законодательству на рассмотрении также находились поправки в Уголовно-процессуальный кодекс и Арбитражный процессуальный кодекс. В четверг комитет даст отрицательные заключения на эти законопроекты.

В проекте заключения на поправки в Арбитражный процессуальный кодекс («Ведомости» ознакомились) сказано, что авторами не учитываются правила об исследовании и оценке доказательств при рассмотрении дела: суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, никакие доказательства не имеют для него заранее установленной силы. Эти правила оценки доказательств распространяются и на фото-, видео- и аудиоматериалы, настаивают в комитете: «Суд признает их достоверными, если в ходе проверки выяснит соответствие действительности содержащийся в нем информации». В проекте заключения на поправки в Уголовно-процессуальный кодекс отмечается, что УПК не содержит каких-либо исключений из правил доказывания виновности лица. Законопроект, по мнению комитета, не учитывает принцип свободы оценки доказательств.

Когда аудио- и видеозаписи хранились на магнитных лентах, легко было их доказать их аутентичность, объясняет адвокат и управляющий партнер АК «Бородин и партнеры» Срегей Бородин. В век цифровых технологий такие доказательства легко скомпилировать и только дорогие эксперты смогут определить их достоверность, уверен адвокат. По его словам, признание таких доказательств в КоАПе не стоит сравнивать, так как административное законодательство касается правонарушений меншей общественной опасности. «Комитет посчитал меру преждевременной, чтобы недопустить изобилия доказательной чернухи. В уголовном процессе, например, степень ответственности в два раза чем в экономическом», - напоминает Бородин