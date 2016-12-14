Суд Амстердама постановил вернуть золото скифов на Украину

Коллекцию уникальных предметов вывезли в Нидерланды из Крыма до его присоединения к России

Коллекцию уникальных предметов вывезли в Нидерланды из Крыма до его присоединения к России

Окружной суд Амстердама постановил вернуть коллекцию скифского золота, вывезенную на выставку из Крыма, Украине, а не крымским музеям, сообщило агентство Reuters.

В постановлении суда говорится, что Крым не является независимым государством, следовательно коллекция не может быть его национальным достоянием. Таким образом, крымские музеи и Национальный музей истории Украины должны решить вопрос о принадлежности коллекции в украинском суде после возвращения коллекции на землю Украины. Нидерланды не признают присоединение Крыма к России.

Решение окружного суда не вступило в силу - у крымских музеев есть время на апелляцию. «Решение передать Украине вступает в силу после рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Апелляция будет подана», - сказала РИА «Новости» юрист Анастасия Сивицкая, которая представляет интересы крымских музеев.

Коллекция «Крым: золото и секреты Черного моря» была вывезена из крымских музеев на выставку в археологический Музей Алларда Пирсона в Амстердаме в феврале 2014 года, до присоединения Крыма к России. После того как полуостров стал частью России, возникли разногласия по поводу того, какой стороне должны быть возвращены экспонаты - Украине или Крыму. Всего в выставке 565 предметов суммарной оценочной стоимостью 1,5 млн евро. Она сформирована из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму.

Осенью 2014 г. Украине вернули киевскую часть экспонатов, предметы из крымских музеев остаются в Нидерландах.

Киев требует вернуть всю коллекцию на Украину как национальное достояние страны. Россия настаивает на возврате экспонатов в Крым. В ноябре 2014 г. в суд Амстердама был подан коллективный иск со стороны сразу четырех музеев Крыма - Симферополя, Керчи, Бахчисарая и Севастополя - с требованием вернуть экспозицию на полуостров. Рассмотрение иска началось 5 октября 2016 г.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов неоднократно заявлял, что, если суд займет сторону Украины, Крым продолжит борьбу за коллекцию скифского золота.