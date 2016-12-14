14 декабря в Восточном Алеппо возобновились бои и артобстрелы, несмотря на то что только вечером накануне была достигнута договоренность о прекращении огня и сдаче города правительственным войскам на условиях свободного выхода из окружения боевиков и мирных жителей. Сначала стало известно, что эвакуация была отложена. Затем базирующаяся в Европе «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщила о возобновлении артобстрелов. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявил о попытке боевиков прорваться из окружения и о том, что эта попытка была отбита, а операция по освобождению Восточного Алеппо возобновилась. Прямое включение жителя Восточного Алеппо в эфире ВВС прервал обстрел. Работник экстренных служб сообщил ВВС с места событий, что ранены не менее 40 человек. Семилетняя Бана Алабед, от имени которой из осажденного Алеппо ведется микроблог в Twitter, в среду днем попросила о помощи министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Очевидцы обвиняют в обстрелах сирийский режим и Россию, пишет The Wall Street Journal.

Вечером во вторник представители повстанцев, Турции и России сообщили, что остающиеся в Восточном Алеппо повстанческие отряды договорились с силами Асада, что выйдут из города и сдадут его сирийским войскам. Взамен они получили обещание, что будут прекращены бомбардировки города и что из окружения будут выведены все мирные жители и сами боевики. По словам представителя повстанцев, договоренность поддержали Россия и Турция. Это же со ссылкой на турецких чиновников подтверждала Daily Sabah, по ее сведениям, Турция была основным посредником в переговорах. По информации газеты, повстанцам было разрешено вынести из окружения легкие вооружения.

Постпред России ООН Виталий Чуркин заявил перед заседанием Совбеза во вторник, что бои в Восточном Алеппо прекращены. Это подтвердил и МИД Турции. В среду утром сочувствующий сирийской оппозиции телеканал Orient TV сообщил, что эвакуацию населения и боевиков из Восточного Алеппо перенесли со среды на четверг, писала Daily Sabah. Orient TV утверждает, что пока выводу людей из окружения препятствуют шиитские ополченцы, находящиеся на стороне режима Асада. Источники Reuters в ООН и среди повстанцев говорят, что Иран настаивал на одновременном начале вывоза раненых из поселков Фуа и Кефрайя, по мнению повстанцев. Это требование было выдвинуто намеренно для задержки эвакуации. Российская сторона заявила, что прибывшие для эвакуации людей автобусы обстреляли повстанцы, которые использовали недологое перемирие для того, чтобы перегруппироваться. Сирийское государственное телевидение заявило, что в результате артобстрела квартала Бустан аль-Каср, который недавно заняли правительственные войска, погибли шесть человек. С момента объявления о договоренности из окружения до рассвета не вышел ни один человек, заявил Reuters очевидец, находившийся на предполагаемом пункте сбора эвакуируемых. За сутки «сложили оружие и вышли в западную часть города 366 боевиков», 329 из них были амнистированы по решению президента Сирии, заявили «Интерфаксу» в Центре примирения сторон.

Комментируя ситуацию в Алеппо в первой половине дня в среду, министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что российско-турецкое взаимодействие по Сирии может быть более эффективным, чем «бесплодные посиделки» с США. По его словам, в Москве рассчитывают, что боевики в Алеппо прекратят сопротивление в ближайшие дни и ситуация будет урегулирована, цитировал «Интерфакс». Он отверг утверждения, что при освобождении Алеппо происходят зверства, о происходящем в городе он знает от представителей «независимых гуманитарных организаций». «Никто из них не подтверждает заявления о том, что в Восточном Алеппо якобы совершаются какие-то зверства, какие-то похищения», - говорил министр. Также, по его словам, российская сторона никого не заставляет принудительно покидать Алеппо: «Город покидают только те, кто хочет это сделать». В начале декабря российский МИД сообщал, что США выдвинули по Алеппо предложения, которые были приемлемы для российской стороны, однако затем, по его утверждениям, Вашингтон от этих предложений отказался.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим Асада в нарушении перемирия, Дамаск это отрицает, передает ВВС. Эрдоган назвал ситуацию неустойчивой и деликатной и пообещал, что позднее в среду обсудит ее с Москвой. Кремль подтвердил, что телефонная беседа президентов Эрдогана и Путина запланирована на этот день, сообщает ВВС со ссылкой на «РИА Новости». До этого руководитель МИД Турции Чавушоглу уже обсудил ситуацию с российским и иранским коллегами, пишет Daily Sabah. В беседе с Лавровым он заявил, что в такой тяжелой гуманитарной ситуации никому не следует обвинять других, ответственность несут все стороны и достигнутые договоренности нужно выполнять. Чавушоглу не говорил, что попытка договоренности провалилась, отмечает The Wall Street Journal.

Запад больше озабочен защитой террористов, чем судьбой мирных жителей Алеппо, следует из заявления президента Башара Асада. Его цитирует Bloomberg, ссылаясь на интервью Асада RT. По его словам, призывы к прекращению огня по сути означают: «Пожалуйста, остановите наступление сирийской армии на террористов». Пальмиру атаковали на днях террористы, которые прибыли из Ракки и Дейр-эз-Зора при поддержке ряда иностранных государств - Турции, Катара и Саудовской Аравии, в лучшем случае с ведома США, передает «Интерфакс». По мнению Асада, последняя атака боевиков на Пальмиру несколько дней назад, в которой участвовало большое число террористов, преодолевших десятки километров и вооруженных качественно иным оружием, свидетельствует о прямой поддержке со стороны некоторых государств. «Во-первых, как можно привести с собой из Мосула тяжелую артиллерию? Во-вторых, почему при этом бездействовали американские ВВС, работающие по Мосулу и Раке?» - цитирует интервью Асада «Интерфакс». Лавров также говорил, что не исключает, что боевики могли прийти в Пальмиру из Мосула по специально оставленному коридору.