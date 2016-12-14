После праздников Госдума будет работать больше

Увеличивать количество пленарных заседаний в этой сессии не планируется, но зато они могут стать длиннее в январе, решили в среду на заседании депутаты Госдумы.

В повестке пленарного заседания в среду оказалось 178 вопросов, но депутаты снова не успели рассмотреть все - осталось 14 к принятию и 68 к отклонению. Такой «хвост» образовался в результате оставшихся с предыдущего созыва законопроектов на отклонение (в прошлом созыве было принято выделять час на отклонение законопроектов по сокращенной процедуре, в этом созыве депутаты решили обойтись без дополнительного времени).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил после продолжительных новогодних каникул сделать заседания на час длиннее, а перерыв - на час короче. Речь идет только о пленарных заседаниях в среду, подчеркнул он. Вице-спикер Игорь Лебедев (ЛДПР) отметил, что в таком случае надо доплачивать депутатам за дополнительные часы. Иван Мельников (КПРФ) поддержал предложение спикера, а Ольга Епифанова («Справедливая Россия») высказала предложение обьединить все проекты на отклонение в одну общую таблицу поправок и «избавиться от них». Мы не можем позволить себе принимать их целую ночь, потому что качество принятия снизится, объяснил Володин. В конце заседания депутаты решили пообсуждать инициативу дополнительно, «в кулуарах».

Несмотря на хвост, в этой сессии Госдума не хочет увеличивать число пленарных заседаний, их осталось всего 2 - 16 и 21 декабря. Все, что не успеем принять, спокойно пойдет на весеннюю сессию, рассказал единоросс Андрей Исаев. На весну перенесут не приоритетное, это обычная практика, добавляет собеседник, близкий к руководству думы. Так, в портфеле комитета по конституционному законодательству остаются 547 законопроектов, из них примерно две трети идут на отклонение, а 70 - на стадии второго чтения. Самый важный законопроект, который не хотелось бы торопить, - по финансовым сделкам, он, скорее всего, пойдет на весну, рассказал руководитель комитета Павел Крашенниников («Единая Россия»).

«Несмотря на то что у Госдумы было всего два месяца, приоритетные законы приняты, не успеваем принять пропорциональное регулирование и законопроект об оздоровлении кредитных организаций», - рассказал председатель комитета по экономической политике эсер Анатолий Аксаков. Комитет по труду также рассмотрел все, что планировал. «Приоритетные законопроекты рассмотрены или начаты. Оформление электронных больничных для граждан успеем во втором чтении принять уже только весной», - рассказал руководитель комитета Ярослав Нилов (ЛДПР).

В комитете по делам общественных объединений не успели рассмотреть законопроект о вопросах открытости органов госвласти, законопроект о добровольцах, а также законопроект об общественных наблюдателях за заключенными, рассказал председатель комитета Сергей Гаврилов (КПРФ). По его словам, также весной планируются новые изменения в закон об НКО.

Успеет пройти только первое чтение один из самых проблемных законопроектов правительства: о возможности муниципалитетов вводить плату за проезд по дорогам в регионах. Законопроект о платных дорогах был снят с повестки, спикер Госдумы предложил правительству обсудить его со всеми фракциями, рассказывал собеседник, близкий к руководству Госдумы. Однако в среду он снова появился в повестке совета Думы на четверг, и, возможно, Госдума все-таки успеет принять его в первом чтении.

Госдума также успела принять только в первом чтении законопроект об установлении преимущественно натуральной формы возмещения ущерба по ОСАГО - ремонта транспортного средства над денежными выплатами, работа над поправками продолжится только в следующую сессию.