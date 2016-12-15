Генпрокуратура готова выйти на самоокупаемость

Генпрокуратура просит закрепить за ней полномочия координирующего органа по вопросам розыска, конфискации и возврата из-за рубежа доходов от преступной деятельности. Такие предложения уже подготовлены и переданы в администрацию президента и правительство, рассказал в кулуарах Открытого международного форума Генпрокуратуры начальник ее Главного управления международно-правового сотрудничества Саак Карапетян. По его словам, сейчас такой работой параллельно занимаются несколько ведомств и это не слишком эффективно. Даже если средства удается найти, прокуратуре не всегда хватает полномочий, чтобы должным образом оформить запрос и вернуть деньги в нашу страну.

Сейчас, как подсчитал, выступая на форуме, Карапетян, по запросам Генпрокуратуры наложен арест на счета, на которых находится около 600 млн евро, и недвижимость еще на 300 млн евро. Это эквивалентно примерно 60 млрд руб., что вполне сопоставимо с годовым бюджетом российской прокуратуры. А вот стоимость зарубежных активов, в аресте которых России было отказано, в прошлом году составила $500 млн – такую цифру привел начальник отдела международного сотрудничества по особо важным делам Денис Грунис. Основная причина – выход имущества из владения подозреваемого либо отсутствие денег на счетах, уточнил он. Подготовка запроса о правовой помощи – дело долгое, поэтому «догнать активы» бывает сложно, признался Грунис. Но иногда это все-таки удается: вернули, например, из Швейцарии $110 млн бывшего сенатора Игоря Изместьева (за их счет потерпевшим возмещен ущерб от совершенных Изместьевым преступлений).

Навальный не должен Мосгорсуд отменил в среду решение Никулинского райсуда о взыскании с оппозиционера Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова 16 млн руб. в качестве компенсации по иску компании «Кировлес».

Россия принимает участие в эксперименте Интерпола по введению розыскных уведомлений с «серебряным углом», рассказал начальник НЦБ Интерпола МВД России Александр Прокопчук. Международная организация маркирует формы своих уведомлений эмблемой одного из цветов: красного, синего, зеленого, желтого, черного или оранжевого. Наиболее известны «красный угол» – уведомления о розыске опасных преступников, а также «желтый угол» – уведомления о розыске пропавших без вести. «Серебряный угол» будет указывать на розыск активов и недвижимости, предположительно полученных преступным путем.