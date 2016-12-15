Международные отношения
Статья опубликована в № 4225 от 15.12.2016 под заголовком: Условная победа

Взятие Алеппо усилит позиции Асада, но не поможет завершить войну

У США и России есть шанс добиться в Сирии мирного урегулирования, считает эксперт
При взятии Алеппо победителей нет
При взятии Алеппо победителей нет
Hassan Ammar / AP

Министр иностранных дел Сергей Лавров в среду выразил надежду, что остатки вооруженных бандформирований в сирийском Алеппо прекратят сопротивление в течение двух-трех дней. Переговоры с США по урегулированию в Сирии он назвал «бесплодными посиделками»: «Чем препираться, чем пытаться навязать нам паузы, которые всегда использовались для подкрепления боевиков, давным-давно уже американцы могли бы согласиться создать эти коридоры, и давно бы уже мы этих боевиков убрали из Восточного Алеппо» (цитата по «РИА Новости»).

В понедельник сирийское правительство и вооруженная оппозиция достигли соглашения о выводе из Алеппо оставшихся боевиков, но его реализация столкнулась с трудностями. Как сообщило Reuters, иранские бойцы остановили уже пропущенную из Алеппо колонну автобусов с боевиками и их семьями, направлявшимися в провинцию Идлиб, потребовав, чтобы боевики выпустили раненых из окруженных в Идлибе шиитских анклавов. Минобороны России ничего не сообщило об этой колонне, но утром признало срыв договоренностей, после того как в Алеппо боевики обстреляли колонну прибывших для их вывоза автобусов и попытались выйти с боем. По сообщению Минобороны, эта попытка была отбита и бои продолжились, к вечеру под контролем боевиков оставалась территория площадью 2,5 кв. км. Битва за Алеппо между сирийской армией, которую в течение последнего года поддерживали российские ВКС, и вооруженной оппозицией продолжалась более четырех лет, а осада Алеппо началась более двух лет назад.

Дары сенаторов

Совет Федерации отправит российским военным в Сирии новогоднюю елку. Председатель палаты Валентина Матвиенко уже направила туда самовар с баранками и коллекцию советских кинокомедий.

При взятии Алеппо победителей нет, после этой черты возможен только политический процесс, считает бывший вице-премьер Сирии, секретарь партии «Народная воля» Кадри Джамиль: «Алеппо – это колоссальные жертвы и разруха, после этого ни правительство, ни вооруженная оппозиция не должны питать никаких иллюзий, что войну можно прекратить военным путем. Правительство говорит, что готово хоть завтра лететь в Женеву, но мы, в оппозиции, тоже не хотим вести бесконечные переговоры. Мирный процесс возможен, только если мы перейдем в другую систему координат». Северо-восток Сирии сейчас занят экстремистами, на северо-западе, в Идлибе, тоже идут столкновения и Дамаск не сможет победить без поддержки оппозиции, уверен Джамиль.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике