Адвокаты просят усилить поправки в закон о Конституционном суде

Федеральная палата адвокатов (ФПА) просит усилить президентские поправки в закон о Конституционном суде дополнениями в Гражданский процессуальный (ГПК) и Уголовно-процессуальный (УПК) кодексы – это позволит минимизировать практику уклонения правоприменительных органов от исполнения решений Конституционного суда, в которых он дает толкование спорной нормы, но не отменяет ее. Такие предложения президент ФПА Юрий Пилипенко направил на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина – «для возможного учета мнения профессионального сообщества при принятии решения по данному законопроекту», говорится в письме (есть у «Ведомостей»).

Законопроект, уточняющий полномочия Конституционного суда, был внесен президентом в Госдуму в конце ноября. В нем говорится, что обязательную силу для правоприменителя должны иметь не только его постановления о признании закона не соответствующим Конституции, но и те, в которых суд уточняет практику применения спорной нормы. Такое постановление также будет основанием для пересмотра уже вынесенных судебных актов и для внесения изменений в истолкованный закон. Формально эти решения и сейчас обладают той же юридической силой, что и постановления о признании закона не соответствующим Конституции. Но на практике суды их часто игнорируют. Адвокаты опасаются, что даже президентские поправки не смогут добавить решениям Конституционного суда надлежащей юридической силы.

Согласно УПК пересмотру подлежат только дела, разрешенные на основании закона, признанного не соответствующим Конституции, напоминает адвокат Юрий Костанов. Получается, что если просто выявили смысл – то дело пересматривать не надо. Согласно ГПК, суды вообще сначала решают – принимать им дело к пересмотру или не стоит. Также сейчас «по умолчанию» требовать пересмотра своего дела на основании решения Конституционного суда может только заявитель – нужно закрепить положение, согласно которому суды обязаны пересматривать любые дела, вынесенные на основании оспоренного закона. Кроме того, адвокаты опасаются за судьбу правовых позиций, ранее изложенных Конституционным судом в своих определениях. Сейчас они, по крайней мере формально, считаются обязательными для правоприменителя. Однако в президентских поправках обязательной названа только позиция, изложенная в постановлениях суда, что будет с определениями – не понятно.

Рассмотреть законопроект во втором чтении депутаты планируют на этой неделе. Председатель комитета по законодательству Павел Крашенинников сказал, что поправок в законопроект о Конституционном суде еще не вносилось. «Письма не видел, будем смотреть», – обещает Крашенинников.