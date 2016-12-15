Готовится отмена интернет-голосования за членов Общественной палаты

Депутаты Госдумы Сергей Гаврилов и Дмитрий Вяткин внесли на рассмотрение Госдумы поправки, меняющие процедуру формирования Общественной палаты. В частности, депутаты предложили исключить из процедуры формирования интернет-голосование, которое было введено перед формированием нынешнего состава палаты. Интернет-голосование на сайте Российской общественной инициативы сопровождалось скандалом, поскольку произошли накрутки за некоторых кандидатов — в итоге в палату попали лишь провластные общественники.

Депутаты предлагают, чтобы 43 членов Общественной палаты, которые сейчас выбираются интернет-голосованием, выбирала рабочая группа. Она будет состоять из семи членов действующей Общественной палаты, семи новых членов палаты, которые прошли по квоте президента, и еще семи человек, которые попали в новый состав по региональной квоте. Общественные организации предлагают кандидатов, после формирования списка проходит голосование по представленным кандидатам. В итоге в новый состав войдут по три представителя от общественных объединений и НКО по 13 направлениям деятельности, а также еще четыре человека — те, кто наберет больше всего голосов.

Таким образом, депутаты предлагают вернуться к изначальному механизму формирования Общественной палаты, каким он был с первого по четвертый состав. Сейчас Общественная палата состоит из 168 членов и формируется из трех групп: 40 членов палаты утверждает своим указом президент, 85 членов идут от региональных общественных палат и 43 представителя общественных объединений определяются интернет-голосованием.

«В действующей системе интернет-голосования из-за отсутствия равного, гарантированного доступа» к интернету граждане не могут определить 43 представителей в члены палаты, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, формирование прошлого состава Общественной палаты показало отсутствие нормативно-правового регулирования сферы интернет-голосования, недостаточную надежность и защищенность технических средств, которые использовались при интернет-голосовании, а также «определенные риски искажения» информации. По словам собеседника «Ведомостей» в Госдуме, законопроект будет принят до конца года. Секретарь Общественной палаты Александр Бречалов предполагал, что процесс формирования палаты президент начнет в середине января.

В начале ноября на форуме «Сообщество» секретарь ОП Александр Бречалов заявил о том, что интернет-голосование может быть отменено. В качестве варианта он предложил, чтобы «представители президентской и региональных квот» сами выбирали оставшихся общественников открытым голосованием.