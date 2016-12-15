Минкомсвязи не согласно с претензиями депутатов к созданию информационной системы ЖКХ

Минкомсвязи не согласно с утверждениями депутатов Госудмы о том, что ведомство недостаточно проработало вопрос о создании информационной системы, обеспечивающей прозрачность затрат в системе ЖКХ

В Думе считают, что ведомство не справилось с ее созданием

Минкомсвязи не согласно с утверждениями депутатов Госдумы о том, что ведомство недостаточно проработало вопрос о создании информационной системы, обеспечивающей прозрачность затрат в системе ЖКХ. По мнению ряда депутатов, внесенные по инициативе Минкомсвязи поправки откладывают ввод в действие системы на два года. Такие действия Минкомсвязи в Думе приводят как пример, зачем необходим новый законопроект, обязывающий правительство разрабатывать все подзаконные акты к третьему чтению закона.

Однако само министерство считает, что внесенные поправки предусматривают перенос сроков наступления обязанности по размещению информации в государственную информационную систему (ГИС) ЖКХ на 1 июля 2017 г. и введение административной ответственности с 1 января 2018 г. Исключение составляют города федерального значения, для которых такая обязанность действительно наступит позже.

«К сожалению, не все участники рынка смогли справиться с размещением информации в ГИС ЖКХ в установленный законом срок. В министерство поступило большое количество обращений от организаций сферы ЖКХ и органов власти с просьбой перенести сроки административной ответственности. Мы пошли коллегам навстречу. Было принято решение не устраивать шоковую терапию и отложить введение обязанности по размещению информации на полгода – до 1 июля 2017, а ответственность на год, чтобы все успели качественно выполнить свои обязанности, не боясь быть оштрафованными», - сообщил «Ведомостям» замминистра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев.

При этом если обязанность по размещению информации по закону уже наступила – например, для государственных жилищных инспекций или для управляющих компаний в части размещения договоров управления, – то сроки не переносятся.

По его словам, Минкомсвязью совместно с Минстроем весной 2016 г. было закончено формирование нормативной правовой базы, система прошла аттестацию на соответствие требованиям безопасности и введена в эксплуатацию 1 июля 2016 г. Сейчас в системе работают все управляющие компании (более 15 000) и региональные органы власти. Иначе ситуация обстоит с ТСЖ (их зарегистрировано 60%) и ресурсоснабжающими организациями (71%), замечает Евраев.

Всего в системе зарегистрировано более 68 000 организаций, внесена информация о 8,6 млн. домов, 22 млн. лицевых счетов.