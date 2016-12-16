Обама пообещал ответить России на вмешательство в американские выборы

Уходящий американский президент намерен сделать это там и тогда, когда это будет удобно США

Действующий президент США Барак Обама обвинил Россию во вмешательстве в американские избирательные процессы и пообещал предпринять ответные действия. «Я думаю, нет никаких сомнений в том, что когда любое иностранное правительство пытается повлиять на целостность наших выборов, мы должны принять меры. И мы их примем – тогда и там, где сами решим. Некоторые из них могут быть понятные и публичные, другие – нет», - приводит его слова National Public Radio.

Взлом серверов Демпартии и публикация писем главы штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты в разгар предвыборной кампании возмутили Обаму, лично агитировавшего за кандидата свой партии. Вмешательство российских хакеров в американскую предвыборную кампанию Обама, по его словам, лично обсуждал с российским президентом России Владимиром Путиным и высказал ему свои соображения по этому поводу. «Господин Путин хорошо знает мое отношение к этому вопросу, поскольку я напрямую говорил с ним об этом», - цитирует Обаму MSNBC.

Когда именно и какие меры Вашингтон намерен применить к Москве, Обама не уточнил. Срок работы его администрации ограничен 20 января, когда должна состояться инаугурация избранного президента Дональда Трампа. Он к обвинениям в адрес российских хакеров относится скептически. «Если Россия или другой субъект осуществили взлом, почему Белый дом так долго выжидал, чтобы начать действовать? Почему они стали жаловаться только после поражения Хиллари?» - написал он на своей странице в Twitter.

Заявлениям Обамы предшествовали анонимные обвинения в адрес Путина в том, что он не только был в курсе и лично санкционировал кражу информации с серверов Демократической партии, но и распоряжался ее последующим использованием. Как передает Reuters со ссылкой на трех чиновников администрации США, в задачи Москвы входила общая дискредитация американской демократии и оказание поддержки кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.

«Это началось как попытка показать, что американская демократия заслуживает доверия не больше, чем путинская версия» правления, пояснил агентству один из собеседников. Позже у этой акции появилась прикладная цель – помочь кампании Трампа. «Путин полагал, что он (Трамп) будет намного дружелюбнее к России, особенно по вопросу экономических санкций», чем демократический кандидат – Клинтон.

Накануне источники телекомпании NBC также заявляли о личной вовлеченности Путина в процесс, но не указывали поддержку Трампа в качестве отдельной цели Москвы. По их версии, кибератаки Москвы начались как обычная «вендетта» демократическому кандидату в президенты США, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, но потом появилась возможность показать коррумпированность американской элиты и дискредитировать США в глазах их «ключевых союзников» и доказать им, что они больше не могут рассчитывать на Америку как на «надежного мирового лидера».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее назвал обвинения в адрес Путина «смешной чушью» и дал понять, что обсуждать тут нечего. Представители американского Белого дома так не считают. «Я не думаю, что что-то в российском правительстве может произойти без ведома Владимира Путина. Когда вы говорите о таком существенном кибервторжении, как это, мы подразумеваем высочайший правительственный уровень» принятия решений, заявил советник президента США по внешней политике Бен Родс.

Официальный представитель Белого Дома Джош Эрнест, как и Родс, воздержался от прямых обвинений в адрес Путина, сосредоточившись на критике Трампа. Он обвинил избранного президента США в потворстве российским хакерам, вспомнив его призыв к ним найти служебные письма Клинтон, отправленные с обычной почты, передает CNN.

На сегодня у Барака Обамы запланирована пресс-конференция, одной из главных тем которой, как ожидается, станет российская киберугроза.