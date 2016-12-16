Единоросс Маркелова отозвала иск к совету депутатов Щукино

Щукино стало единственным районом в Москве, где прошли муниципальные выборы в единый день голосования 18 сентября 2016 г.

Но подан новый иск с просьбой признать выборы в совет недействительными уже без ее участия

Единоросс, бывшая член муниципального совета Щукино Валентина Маркелова и кандидат в совет муниципальных депутатов по этому же району Ксения Карташева (получила отказ в регистрации) отозвали иск к совету муниципальных депутатов Щукино и управе Щукино. Истцы требовали признать недействительными выборы в муниципальный совет Щукино. При этом управа района поддерживала иск, считая требования обоснованными. Судья прекратила дело, однако после заседания в суде сообщили, что к ним поступил новый иск - на этот раз только от Карташевой, единоросс Маркелова к исковым требованиям на этот раз не присоединилась.

Истцы заявляли, что при проведении выборов были допущены нарушения закона об основных гарантиях избирательных прав граждан и Избирательного кодекса Москвы, поэтому они призывали признать выборы недействительными.

В московском отделении «Единой России» говорили, что это инициатива отдельных членов партии, сами они к иску отношения не имеют.

Щукино стало единственным районом в Москве, где прошли муниципальные выборы в единый день голосования 18 сентября 2016 г. В итоге большинство получила оппозиция. В совет депутатов прошли пять человек от КПРФ и три человека от «Яблока». От «Единой России» в совет попали семь человек.