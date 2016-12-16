«Левада-центр» ошибочно сообщил об ухудшении отношения россиян к Путину

Отношение к президенту Владимиру Путину улучшилось у трети россиян, только 14% говорят об ухудшении отношения к президенту, по данным «Левада-центра». Во вторник организация обнародовала ошибочные данные пресс-выпуска, перепутав показатели ухудшения и улучшения отношения, сообщили «Ведомостям» в «Левада-центре». Извинение от организации за подписью директора Льва Гудкова размещено на их сайте. «Ведомости» на основании переданных организацией ошибочных данных подготовили публикацию «О странностях любви» в номере от 13 декабря, где указали, что отношение у трети россиян к президенту ухудшилось.

«Уточненные данные свидетельствуют о растущей поляризации оценок Владимира Путина, но не столь значительной, как это выглядело в таблице, опубликованной ранее на нашем сайте. В целом можно сказать, что отношение основной массы опрошенных осталось прежним («не изменилось» – 55%, в 2012 г., до крымской кампании, такой вариант ответа выбрали 74%), «ухудшилось» у 14% (в 2012 г. – 10%), «улучшилось» – у 29% (было 10%)», – говорится в сообщении организации.

Произошла техническая ошибка, написано на сайте «Левада-центра»: «Ошибка вызвана тем, что в самой анкете позитивные варианты ответов («улучшилось») и негативные варианты ответов («ухудшилось») периодически меняют свое положение. Это делается для того, чтобы иметь возможность учитывать позиционный эффект первых мест в структуре «подсказок» (как правило, небольшая часть респондентов чаще отмечает те варианты, которые находятся вверху шкалы возможных ответов). В данном случае на эту перестановку вариантов ответов не обратили внимание». Никакой конъюнктурной правки данных опроса не произошло, подчеркивается в сообщении, поскольку это техническая ошибка.