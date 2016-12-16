Соратники Бориса Немцова вышли из «Парнаса»

В пятницу на заседании федерального политсовета (ФПС) «Парнаса» о выходе из партии заявили зампред партии Илья Яшин, члены ФПС Вадим Прохоров, Николай Сорокин, Надежда Митюшкина, Тамара Лежнина, Игорь Харичев. Об этом «Ведомостям» сообщил Николай Сорокин. Всего из партии вышли около 20 человек, среди них также несколько руководителей региональных отделений.

По словам Сорокина, еще несколько человек выйдут из партии на съезде в субботу, 17 декабря. По словам собеседника, близкого к руководству партии, на съезде будет поднят вопрос о принятии резолюции, что ошибкой было включение в список партии на выборах в Госдуму националиста Вячеслава Мальцева. Если эту резолюцию не примут, то из партии выйдут еще несколько человек, в том числе еще один зампред партии Владимир Кара-Мурза, говорит собеседник.

На съезде партия планировала выбрать новые руководящие органы. В четверг журналистам сообщили, что съезд пройдет в закрытом режиме, однако в пятницу стало известно, что журналистов на съезд допустят. По словам Сорокина, основной причиной выхода из партии стало то, что «Парнас» «превратился в вождистскую партию».

Партия показала плохие результаты на выборах, что стало результатом руководства Михаила Касьянова, считает бывший зампред партии Илья Яшин: «Он продолжает говорить об объединении оппозиции, при этом из партии бегут люди. После унизительного результата на выборах Касьянов отказался признать ошибки и, наоборот, попытался укрепить свою власть в партии и начал охоту на ведьм». Яшин говорит, что он будет активнее заниматься движением «Солидарность», в феврале планируется провести съезд движения.

Председатель «Парнаса» Михаил Касьянов и зампред партии Константин Мерзликин не ответили на телефонные звонки «Ведомостей».

Разногласия в партии возникли летом после того, как по итогам праймериз третье место в списке на выборах в Госдуму занял националист Вячеслав Мальцев. Часть руководства партии летом на съезде предлагала не включать Мальцева в список, однако против этого выступили председатель партии Михаил Касьянов и большинство делегатов съезда. На выборах партия набрала менее 1% голосов. Сразу после выборов о выходе из «Парнаса» объявили политолог Георгий Сатаров, помощница Бориса Немцова Ольга Шорина, партийный юрист Данила Катков и еще несколько членов партии.