Россия и Япония будут улучшать политику через экономику

Второй день завершившегося в пятницу визита Владимира Путина в Японию был посвящен преимущественно экономике. Было подписано порядка 70 соглашений и контрактов в сфере энергетики, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и т. п., в результате Россия получит помощь в развитии Дальнего Востока, технологии и инвестиции, несмотря на формально действующие японские санкции. «Японские компании тоже получили доступ к интересным проектам, которые дадут реальный кэш», – сказал «Ведомостям» один из членов российской делегации.

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