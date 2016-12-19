Международные отношения
Статья опубликована в № 4227 от 19.12.2016 под заголовком: Япония уступок не дождалась

Россия и Япония будут улучшать политику через экономику

Визит Путина завершился подписанием десятков бизнес-соглашений и одного заявления
Визит президента России в Японию завершился подписанием десятков бизнес-соглашений и одного политического заявления
Визит президента России в Японию завершился подписанием десятков бизнес-соглашений и одного политического заявления
Пресс-служба президента России

Второй день завершившегося в пятницу визита Владимира Путина в Японию был посвящен преимущественно экономике. Было подписано порядка 70 соглашений и контрактов в сфере энергетики, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и т. п., в результате Россия получит помощь в развитии Дальнего Востока, технологии и инвестиции, несмотря на формально действующие японские санкции. «Японские компании тоже получили доступ к интересным проектам, которые дадут реальный кэш», – сказал «Ведомостям» один из членов российской делегации.

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