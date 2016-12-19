Верховный суд проверит пропускной режим на объектах МВД

Административная коллегия Верховного суда проверит приказ МВД России № 11 от 11 января 2013 г., которым была утверждена типовая инструкция о пропускном режиме на объектах, находящихся в ведении территориальных органов МВД, – она вводит запрет на проведение там фото- и видеосъемки без письменной санкции полицейского руководства. Рассмотрение дела назначено на 6 февраля 2017 г. Признания этого приказа недействующим добивается подмосковный активист Ян Кателевский, которого в апреле этого года дважды арестовывали в общей сложности более чем на 20 суток за видеосъемку автостоянки у здания межмуниципального отдела полиции в подмосковном Раменском. По утверждению полицейских, Кателевский не выполнил их требования о прекращении видеосъемки. Судья Раменского горсуда решила, что такое требование было законным, поскольку в соответствии с п. 30 инструкции Кателевский не имел необходимого разрешения начальника отдела полиции на производство видеосъемки. Но с текстом приказа, жалуется активист Верховному суду, ему ознакомиться не дали, сославшись на то, что он имеет гриф «Для служебного пользования». Действительно, подчеркивает адвокат Кателевского Ильнур Шарапов, текст приказа не удалось обнаружить в официальных источниках, для регистрации в Минюст он не предоставлялся.

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