В Кремле определились с куратором региональных выборов

Отвечать за подготовку и проведение региональных выборов по всей стране менее чем за полтора года до президентских выборов 2018 г. в управлении внутренней политики (УВП) администрации президента, вероятнее всего, будет доверено уже работавшему в УВП при Владиславе Суркове Александру Харичеву, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимный источник.

Собеседник «Ведомостей» в кремлевской администрации подтвердил, что Харичев действительно «проходит процедуру согласования» на эту должность, процесс должен завершиться в начале следующего года.

Получить комментарий Харичева «Ведомостям» не удалось – в его приемной в «Росатоме» сообщили, что он «находится на совещании».

И хотя официально на работу Харичев не вышел, но начал входить в курс дел и уже успел посетить Калининград, сопровождая в прошлый четверг (15 декабря) первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко во время его рабочей встречи с врио губернатора области Антоном Алихановым, отметил собеседник «Ведомостей».

Формально Харичев пока продолжает возглавлять управление по работе с регионами в «Росатоме», о чем сообщается на официальном сайте госкомпании. Там он до недавнего времени работал под руководством Кириенко (до перехода в администрацию президента на протяжении 11 лет был гендиректором «Росатома»). Еще ранее они также имели возможность сотрудничать – Харичев работал под началом Кириенко на последней до прихода в Кремль имеющей отношение к внутренней политике должности полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе (2000–2005 гг.).

Специфика работы с регионами знакома Харичеву предельно близко, он уже работал в УВП в 2006–2009 гг. в должности замначальника управления, когда УВП курировал Владислав Сурков, и отвечал как раз за работу с регионами. В нынешней должности в «Росатоме» Харичев отвечает за работу с органами госвласти и общественными организациями, вовлечение их для «формирования позитивного социально-политического климата в регионах расположения объектов атомной отрасли».

После прихода Кириенко в администрацию президента СМИ писали о том, что Харичев рассматривался в качестве кандидата на различные должности, однако тогда назначение так и не состоялось. По одной из версий, это было связано с тем, что это назначение не было одобрено Кириенко кадровым управлением. Однако собеседник «Ведомостей» в администрации президента утверждает, что фигура Харичева была сразу же спрогнозирована ввиду его прежнего опыта работы в УВП. «Но первостепенной задачей на тот момент было найти подходящую кандидатуру на должность начальника УВП», – отмечает он.

У предшественников Кириенко на должности куратора УВП Вячеслава Володина, который с недавних пор стал депутатом Госдумы и был поддержан на должность спикера, и Владислава Суркова (помощник президента), как писали ранее СМИ, отношения испортились, поэтому многие назначенные Сурковым руководители курируемых УВП в органах власти, общественных и культурных организациях после прихода Володина были планомерно вытеснены со своих должностей.