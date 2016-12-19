Дональд Трамп ответил на призывы к выборщикам не голосовать за него
Mike Segar / Reuters
Избранный президент США Дональд Трамп ответил на призывы к выборщикам не голосовать за него. «Если бы мои многочисленные сторонники действовали и угрожали людям, как те, кто проиграл выборы, их бы презирали и называли ужасными словами», – написал он в своем Twitter накануне голосования.
Голосование 538 выборщиков, как правило, назначенных партиями, проводится на собраниях в каждом штате США и федеральном округе Колумбия, в этом году дата голосования выпала на 19 декабря. Для того чтобы победить, Трампу надо собрать более 270 голосов, в настоящее время формально за него должны проголосовать 306 выборщиков. Обычно итоги голосования (при этом не регламентировано, должно ли оно быть открытым или закрытым) становятся известны в тот же день. В истории США были единичные случаи, когда тот или иной выборщик голосовал вопреки воле большинства избирателей в штате. Но даже если сейчас Трамп не соберет нужного количества голосов выборщиков, что практически невероятно, вопрос об избрании президента США будет решать палата представителей конгресса, где у республиканцев большинство.
В последние недели давление на выборщиков значительно выросло, их призывают не голосовать за Трампа, пишет The Washington Post. Выборщица Кэрол Джойс из Аризоны рассказала изданию, что на ее почту стали обрушиваться сначала сотни, а потом и тысячи писем, а также сотни звонков от избирателей, обеспокоенных тем, что Трамп может втянуть страну еще в одну войну. Также Джойс получила рождественскую открытку с просьбой: «Пожалуйста, во имя Господа, не голосуйте за Трампа». Аналогичная ситуация в настоящий момент у еще 305 выборщиков, которые должны отдать свои голоса за Трампа, пишет газета.
Associated Press попыталось связаться со всеми выборщиками, агентству удалось взять интервью у 330 из них - и у республиканцев, и у демократов. Республиканцы подтвердили большое количество призывов не голосовать за Трампа, но лишь один из них заявил, что не будет отдавать голос за него.
Победу Трампа принято объяснять просчетами социологов, низкой явкой, достижениями технологии Big Data, демаршем директора ФБР и даже происками «русских хакеров». Сам Трамп назвал необоснованными заявления о вероятной причастности российских хакеров к кибератакам в ходе президентских выборов: «Если не поймать хакеров "за руку", очень трудно определить, кто совершил кибератаку. Почему перед выборами об этом не говорили?»
Ранее президент США Барак Обама обвинил Россию во вмешательстве в американские избирательные процессы. Взлом серверов демпартии и публикация писем главы штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты в разгар предвыборной кампании возмутили Обаму, лично агитировавшего за кандидата своей партии. Вмешательство российских хакеров в американскую предвыборную кампанию Обама, по его словам, лично обсуждал с президентом России Владимиром Путиным и высказал ему свои соображения по этому поводу. «Господин Путин хорошо знает мое отношение к этому вопросу, поскольку я напрямую говорил с ним об этом», – говорил он MSNBC.
Кроме того, Обама пообещал предпринять ответные действия. «Я думаю, нет никаких сомнений в том, что, когда любое иностранное правительство пытается повлиять на целостность наших выборов, мы должны принять меры», – заявил он.
Дональд Трамп и его связи с Россией
Charles Tasnadi / AP
В 1986 г. Дональд Трамп и посол СССР в США Юрий Дубинин (на фото) встретились в Нью-Йорке за ланчем, где обсудили расположенный на Пятой авеню небоскреб «Трамп-тауэр». «Слово за слово, и вот я уже говорю о строительстве большого роскошного отеля напротив Кремля в партнерстве с советским правительством», - вспоминал бизнесмен этот разговор в книге «Искусство заключать сделки». По приглашению Дубинина Трамп прилетал в Москву, чтобы обсудить проект гостиницы
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Richard Drew / AP
Гостиницу в Москве так и не построили, но помощникам Трампа удалось договориться о том, что Михаил Горбачев с супругой посетят «Трамп-тауэр» во время визита в Нью-Йорк в 1988 г. Однако Горбачев ограничился другими достопримечательностями Манхэттена (на фото в центре), так и не доехав до Трампа. А миллиардер кинулся приветствовать в вестибюле своей башни человека, похожего на советского лидера, — как сообщало AP, это был победитель конкурса двойников Горбачева, которого привезли журналисты одного из телеканалов, чтобы разыграть Трампа
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Илона Колесниченко / ТАСС
Трамп не утратил интереса к России и после распада СССР. В 1997 г. он пытался добиться разрешения на установку на Гудзоне гигантской статуи Христофора Колумба работы Зураба Церетели. Памятник, превосходящий высотой Статую свободы, отказались принять несколько городов США, в итоге его установили в Пуэрто-Рико только в июне 2016 г.
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K.C. Alfred / Zuma / TASS
Согласно изученным FT реестрам прав на недвижимое имущество в США, в 2000-е гг. россияне потратили миллионы долларов на недвижимость в объектах, построенных компанией Трампа, особенно в Майами. В Trump Organisation заявляли, что не думают, будто россияне могли потратить на эти покупки больше денег, чем клиенты из других стран
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Danny Moloshok / AP
В 2005 г. Трамп в партнерстве с компанией Drinks Americas запустил продажу водки под собственным брендом. Как уверял миллиардер, к лету 2006 г. коктейль T&T («Трамп с тоником») должен был стать самым популярным в США. Премиальная версия водки Трампа 24K Super Premium Vodka продавалась в бутылках, украшенных золотой буквой Т в 24 карата. Трамп привез водку на «Ярмарку миллионеров» в Москву в 2007 г. Однако в итоге его водочный проект провалился и был свернут
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Steve Mitchell / AP
В 2008 г. российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел у Трампа его особняк в Палм-Бич за $95 млн. Это была самая крупная сделка Трампа с кем-либо из России и одна из крупнейших сделок в Палм-Бич. Она оказалась очень прибыльной для американского миллиардера: сам он купил этот особняк четырьмя годами ранее всего за $41 млн. Трамп отрицал, что был знаком с Рыболовлевым, и уверял, что покупатель особняка оказался россиянином по чистой случайности
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Cheryl Senter / AP
Во время маркетинговой кампании проекта Trump SoHo сын миллиардера Эрик Трамп (на фото слева) заявил журналистам, что «русские — лучшие покупатели недвижимости», а сам миллиардер добавил, что ему «очень нравится Владимир Путин». Другой его сын, Дональд Трамп-младший, признался изданию eTurboNews, что россияне составляют непропорционально большую долю клиентов во многих проектах, принадлежащих семье. «Мы видим, что деньги из России текут рекой», — передает его слова FT
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости
В 2013 г. бизнесмен Арас Агаларов (на фото справа) договорился с Трампом о проведении в Москве конкурса красоты «Мисс Вселенная» (тогда Трамп владел правами на него). Сумма сделки составила $14 млн. Трамп пригласил на конкурс Владимира Путина, написав в Twitter, что тот может стать его «новым лучшим другом», если придет. Вместо Путина на шоу присутствовал Владимир Кожин, тогда занимавший должность управляющего делами президента. Агаларов тогда же заявлял, что договорился с Трампом о строительстве «Трамп-тауэр» в Москве
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Mindaugas Kulbis / AP
Вопрос о связях Трампа с Россией активно обсуждается во время нынешней президентской кампании. Так, миллиардер привлек внимание высказываниями в поддержку Путина и его политики. Тот, в свою очередь, в декабре 2015 г. назвал Трампа «талантливым», бизнесмен счел этот комплимент «большой честью». На встрече с журналистами в 2014 г. Трамп утверждал, что говорил с Путиным «опосредованно и напрямую» и тот был очень приятным собеседником. Впоследствии Трамп отрицал, что когда-либо встречался с Путиным
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Rick Wilking / Reuters
Несколько человек, работавших с Трампом во время президентской кампании, оказались связаны с Россией. Начальник предвыборного штаба Пол Манафорт (на фото) в августе 2016 г. ушел в отставку на фоне скандала, связанного с его работой консультантом бывшего президента Украины Виктора Януковича. После бегства последнего в 2014 г. власти Украины обнаружили финансовые документы, согласно которым Манафорт мог получить от Партии регионов $12,7 млн. Сам он это отрицал. Переводчик, работавший с Манафортом на Украине, по словам коллег, имел отношение к российской военной разведке, пишет FT
10/14
Evan Vucci / AP
В отставку ушел и консультант по внешней политике Картер Пейдж, когда-то работавший в российском офисе Merrill Lynch и консультировавший «Газпром». Пейджа заподозрили в частных переговорах с российскими чиновниками о снятии санкций в случае победы Трампа, один из сенаторов попросил ФБР провести расследование. А советник Трампа по национальной безопасности генерал Майкл Флинн (на фото), выступающий за более тесные связи с Россией, признавался в интервью, что ему заплатили за участие и выступление на юбилее телеканала RT, где он сидел рядом с Путиным
11/14
Patrick Semansky / AP
«Может быть, никакого взлома [переписки демократов] и не было, но они все время обвиняют Россию — это потому, что они хотят опорочить меня связями с Россией. Я знаю о России, но не знаю ничего о ее внутренних делах. У меня нет бизнеса и нет кредитов в России», — заявил Трамп во время вторых теледебатов. «Trump Organisation не имеет никакой собственности в России, и публикации в прессе на эту тему сфабрикованы», — передает FT слова вице-президента и специального советника Trump Organisation Майкла Коэна
12/14
Allen Eyestone / Zuma / TASS
Автор книги «Правда о Трампе» Майкл Д’Антонио считает, что кандидата от республиканцев привлекают сила и жесткость российских олигархов, а также их богатство. «Фактически его можно назвать "Красный Дональд". Он уделяет России значительное внимание, и это, конечно, заставляет людей задаваться вопросами», — говорит Д’Антонио
13/14
Mladen Antonov / AP
Бывший посол США в России и советник Барака Обамы Майкл Макфол считает заявления Трампа о российской политике «пугающими». «Предпочел бы Путин, чтобы президентом стал Трамп? Конечно же, да. Почему бы ему не хотеть этого? Трамп высказывается в поддержку политики Путина», — заключает Макфол