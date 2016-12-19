Избранный президент США Дональд Трамп ответил на призывы к выборщикам не голосовать за него. «Если бы мои многочисленные сторонники действовали и угрожали людям, как те, кто проиграл выборы, их бы презирали и называли ужасными словами», – написал он в своем Twitter накануне голосования.

Голосование 538 выборщиков, как правило, назначенных партиями, проводится на собраниях в каждом штате США и федеральном округе Колумбия, в этом году дата голосования выпала на 19 декабря. Для того чтобы победить, Трампу надо собрать более 270 голосов, в настоящее время формально за него должны проголосовать 306 выборщиков. Обычно итоги голосования (при этом не регламентировано, должно ли оно быть открытым или закрытым) становятся известны в тот же день. В истории США были единичные случаи, когда тот или иной выборщик голосовал вопреки воле большинства избирателей в штате. Но даже если сейчас Трамп не соберет нужного количества голосов выборщиков, что практически невероятно, вопрос об избрании президента США будет решать палата представителей конгресса, где у республиканцев большинство.

В последние недели давление на выборщиков значительно выросло, их призывают не голосовать за Трампа, пишет The Washington Post. Выборщица Кэрол Джойс из Аризоны рассказала изданию, что на ее почту стали обрушиваться сначала сотни, а потом и тысячи писем, а также сотни звонков от избирателей, обеспокоенных тем, что Трамп может втянуть страну еще в одну войну. Также Джойс получила рождественскую открытку с просьбой: «Пожалуйста, во имя Господа, не голосуйте за Трампа». Аналогичная ситуация в настоящий момент у еще 305 выборщиков, которые должны отдать свои голоса за Трампа, пишет газета.

Associated Press попыталось связаться со всеми выборщиками, агентству удалось взять интервью у 330 из них - и у республиканцев, и у демократов. Республиканцы подтвердили большое количество призывов не голосовать за Трампа, но лишь один из них заявил, что не будет отдавать голос за него.

Победу Трампа принято объяснять просчетами социологов, низкой явкой, достижениями технологии Big Data, демаршем директора ФБР и даже происками «русских хакеров». Сам Трамп назвал необоснованными заявления о вероятной причастности российских хакеров к кибератакам в ходе президентских выборов: «Если не поймать хакеров "за руку", очень трудно определить, кто совершил кибератаку. Почему перед выборами об этом не говорили?»

Ранее президент США Барак Обама обвинил Россию во вмешательстве в американские избирательные процессы. Взлом серверов демпартии и публикация писем главы штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты в разгар предвыборной кампании возмутили Обаму, лично агитировавшего за кандидата своей партии. Вмешательство российских хакеров в американскую предвыборную кампанию Обама, по его словам, лично обсуждал с президентом России Владимиром Путиным и высказал ему свои соображения по этому поводу. «Господин Путин хорошо знает мое отношение к этому вопросу, поскольку я напрямую говорил с ним об этом», – говорил он MSNBC.

Кроме того, Обама пообещал предпринять ответные действия. «Я думаю, нет никаких сомнений в том, что, когда любое иностранное правительство пытается повлиять на целостность наших выборов, мы должны принять меры», – заявил он.

Дональд Трамп и его связи с Россией