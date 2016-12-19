Лагард обвиняли в превышении полномочий при выплате компенсаций близкому к экс-президенту Франции Николя Саркози бизнесмену и политику Бернару Тапи в 2008 г. в объеме 404 млн евро

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард признана виновной в «халатности при исполнении своих служебных обязанностей» во время работы на посту министра экономики Франции, но наказания, связанного с лишением свободы, она не понесет. Такое решение вынес сегодня, в понедельник, Суд Французской Республики, передало агентство BBC.

Защита Лагард изучит возможности апелляции, заявил ее адвокат. Сама директор МВФ сейчас находится в Вашингтоне, пишет Reuters, но в минувшую пятницу она заявила в суде, что «действовала исходя из лучших побуждений». Совет директоров МВФ в ближайшее время проведет встречу в связи с решением суда.

Сравнительно жесткий вердикт стал неожиданностью, пишет The New York Times: в ходе процесса даже сторона обвинения признавала слабость доказательств. Решение суда - очередной удар по МВФ, и так находящемуся перед лицом многочисленных проблем, включая программу спасения Греции и неопределенность финансирования фонда при президенте США Дональде Трампе, пишет газета.

Лагард возглавила МВФ в 2011 г. после отставки Доминика Стросс-Кана в связи с уголовным делом о сексуальных домогательствах. В феврале 2016 г. она начала свой второй пятилетний срок на этом посту.

Лагард обвиняли в превышении полномочий при выплате компенсаций близкому к экс-президенту Франции Николя Саркози бизнесмену и политику Бернару Тапи в 2008 г. в объеме 404 млн евро. «Дело Тапи» связано с финансированием предвыборной кампании экс-президента Франции Николя Саркози в 2007 г. и с продажей в 1993 г. Тапи принадлежавшей ему доли в компании Adidas. Для сделки был создан консорциум, которым управлял банк Credit Lyonnais. Тапи обвинил банк, который в том же 1993 г. едва не обанкротился и был спасен государством (на что ушло более $30 млрд), в махинациях и потребовал возмещения ущерба.

В 2007 г. Лагард, тогда министр финансов Франции, распорядилась передать дело Тапи в арбитраж, а не рассматривать его в суде, чтобы ускорить решение вопроса. Решение о выплате государством компенсации в 403 млн евро, принятое год спустя, спровоцировало скандал. Сторонники президента Франции Франсуа Олланда использовали это в политической борьбе: по их мнению, Тапи получил вознаграждение за поддержку Саркози перед выборами. В июне 2013 г. суд инициировал официальное расследование в отношении Тапи по подозрению в сговоре с целью совершения мошенничества.

Суд над Лагард начался 12 декабря, она лично участвовала в процессе. Лагард отрицала вину в инкриминируемых ей обвинениях, заявляя, что ее действия всегда были «в интересах французского государства». Потенциально руководителю МВФ грозили заключение под стражу на срок до года и штраф в размере 15 000 евро.