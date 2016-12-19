Памфилова назовет Путину губернаторов, злоупотребивших административным ресурсом

Председатель ЦИК Элла Памфилова передала президенту Владимиру Путину сведения о нарушениях на прошедших выборах, сообщил сайт президента kremlin.ru. «Очень важно, чтобы никто из нарушителей не ушел от наказания», – настаивает она.

По словам Памфиловой, в пределах своей компетенции ЦИК уже провел «работу над ошибками» - за правонарушения уволены 32 руководителя территориальных комиссий и еще 4398 человек освобождены от занимаемых должностей в участковых комиссиях. «Даже некоторые комиссии пришлось вообще распустить, чтобы впредь неповадно было», – рассказала она.

Также, по данным Памфиловой, 23 губернатора в ходе прошедших парламентских выборов злоупотребили административным ресурсом: «Я подготовила материалы, я их вам потом передам. Это уже ваше дело, ваше право решать».

По словам председателя ЦИК, в 62 регионах кампания прошла без серьезных нарушений. Сейчас Центризбирком больше всего волнуют вопросы технического переоснащения. Памфилова сообщила, что планирует вводить так называемый QR-код (машинописный код, который позволяет моментально считывать и передавать протоколы об итогах голосования). Это поможет минимизировать фальсификации в процессе подготовки протокола, надеется она.

Председатель ЦИК также попросила Путина поддержать предложение о создании системы видеонаблюдения на предстоящих президентских выборах, а также санционировать изготовление дополнительных комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на 500 млн руб., которые ЦИК сэкономил за счет оптимизации внутренних расходов. Сейчас в распоряжении ЦИК 5700 комплектов КОИБ. Изначально программа технического переоснащения, принятая в 2011 г., предусматривала, что к 2015 г. электронными средствами голосования будут оснащены 59 000 из 96 000 существующих участковых избирательных комиссий. Но через два года правительство сократило бюджет программы в 4 раза (с 12,6 млрд до 3,3 млрд руб.), а от многих ее пунктов решено было вообще отказаться – в частности, был приостановлен выпуск новых КОИБов. 1,5 млрд руб. ЦИК вернул в бюджет.

Что менять

Памфилова передала президенту результаты проведенного ЦИК анализа законодательства. «Мы проанализировали всё выборное законодательство, собрали научно-практическую конференцию, собрали все предложения от независимого экспертного сообщества, наблюдателей, партий, Совета при президенте по правам человека, уполномоченных по правам человека... всех, кто был заинтересован». Она просит Путина создать под эгидой администрации президента рабочую группу, которая занялась бы трансформацией этих предложений в конкретные поправки.

«Деньги, конечно, надо будет посчитать, согласовать с правительством», – отреагировал Путин. Но «будем работать», пообещал он.

Руководитель экспертной консультационной группы при ЦИК говорит, что звучавшие на последней научно-практической конференции предложения были достаточно противоречивыми, это отразилось и в проекте ее итогового документа. Так, например, очевидно, что реформа порядка формирования избиркомов станет одной из ключевых в повестке. При этом вопрос предлагается решать двумя «перпендикулярными» способами: предагается, с одной стороны, увеличить партийное представительство в составе комиссий, с другой — сократить число представителей администраций и бюджетных предприятий.

Разногласия обнаружились и при обсуждении времени единого дня голосования, говорит Бузин. Очевидно, что третье воскресенье сентября — это время, которое выгодно исключительно кандидатам, располагающим административным ресурсом. Тем не менее ряд членов ЦИК выступили за сохранение единого дня голосования в его нынешнем виде.

Еще одно активно обсуждавшееся направление реформы — это изменение процедуры выдвижения и регистрации кандидатов. Предлагается уменьшить количество необходимых для выдвижения подписей (в случае с губернаторскими выборами — разрешить депутатам муниципалитетов подписываться за нескольких кандидатов сразу), сократить количество необходимых для регистрации бумаг и изменить правила проверки подписей. Впрочем, добавляет Бузин, окончательной версии итоговой резолюции прошедшей конференции эксперты пока не видели. Поэтому сложно говорить о том, какие именно предложения были переданы президенту.