Безопасность и право
Статья опубликована в № 4228 от 20.12.2016 под заголовком: Бесконтрольные проверки

Проверки контролирующих органов стоят российской экономике 0,2% ВВП

Их точное количество до сих пор никто не знает, отмечают эксперты
Малый бизнес страдает от проверок больше всех
Малый бизнес страдает от проверок больше всех
Максим Стулов / Ведомости

Ежегодно проверки съедают в России не менее 0,2% ВВП. К такому выводу пришли в Институте проблем правоприменения, где при участии ЦСР проанализировали влияние плановых проверок на экономические показатели свыше 100 000 предприятий в течение трех лет. Выяснилось, что проверка фирмы среднего размера сокращает ее прибыль на 6,2%. Но наибольший ущерб при прочих равных проверка наносит малому бизнесу: в год проверки прибыль малого предприятия может снизиться уже на 13,3%. Речь в данном случае идет исключительно о плановых проверках, отмечают авторы исследования: данные о потенциально более разрушительных внеплановых проверках просто недоступны для анализа.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике