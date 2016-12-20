Проверки контролирующих органов стоят российской экономике 0,2% ВВП

Ежегодно проверки съедают в России не менее 0,2% ВВП. К такому выводу пришли в Институте проблем правоприменения, где при участии ЦСР проанализировали влияние плановых проверок на экономические показатели свыше 100 000 предприятий в течение трех лет. Выяснилось, что проверка фирмы среднего размера сокращает ее прибыль на 6,2%. Но наибольший ущерб при прочих равных проверка наносит малому бизнесу: в год проверки прибыль малого предприятия может снизиться уже на 13,3%. Речь в данном случае идет исключительно о плановых проверках, отмечают авторы исследования: данные о потенциально более разрушительных внеплановых проверках просто недоступны для анализа.