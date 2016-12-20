Власть
Статья опубликована в № 4228 от 20.12.2016 под заголовком: Кириенко удержал регионы

Сергей Кириенко одержал важную аппаратную победу

Его соратник Александр Харичев займет одну из ключевых должностей в администрации президента
Сергей Кириенко добился важной аппаратной победы
Сергей Кириенко добился важной аппаратной победы
М. Стулов / Ведомости

Отвечать за региональные выборы в управлении внутренней политики (УВП) президента, вероятнее всего, будет поручено начальнику управления по работе с регионами «Росатома» Александру Харичеву, уже работавшему в УВП во второй половине 2000-х гг., когда внутреннюю политику в Кремле курировал Владислав Сурков, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимный источник. Собеседник «Ведомостей» в президентской администрации подтвердил, что Харичев действительно «проходит процедуру согласования» на эту должность, процесс должен завершиться в начале 2017 г. Сам Харичев в понедельник был недоступен для журналистов. Он начал входить в курс дел, добавил собеседник «Ведомостей».

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