Россия, Турция и Иран обсудят в Москве проблемы Сирии

Ситуация в Сирии довольно сложная и освобождение Алеппо не означает завершения войны
Lim Huey Teng / AP
Во вторник в Москве пройдет встреча министров обороны России, Ирана и Турции, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства: собеседниками Сергея Шойгу станут Хоссейн Дехкан и Фикри Ышик. Как говорится в сообщении, встреча будет «посвящена обсуждению вопросов сирийского урегулирования и нацелена на содействие выполнению соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН». На тот же день в Москве запланирована и встреча министров иностранных дел трех стран. По словам российского министра Сергея Лаврова, он надеется «подробно, конкретно поговорить с теми, кто реально может влиять на улучшение ситуации «на земле» в условиях, когда наши западные партнеры больше занимаются риторикой» (цитата по «РИА Новости»).