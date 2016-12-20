Международная жизнь
Статья опубликована в № 4228 от 20.12.2016 под заголовком: Против «Права и справедливости»

В Польше продолжаются массовые протесты против правящей партии

Но на ее популярности акции оппозиции в защиту СМИ вряд ли скажутся, считает эксперт
В выходные в стране прошли многотысячные протесты, продолжившиеся и в понедельник
В выходные в стране прошли многотысячные протесты, продолжившиеся и в понедельник
Alik Keplicz / AP

Польские оппозиционеры в понедельник четвертый день подряд блокировали основной зал сейма, протестуя против действий правящей партии. Ситуация расценивается как самый крупный политический конфликт в посткоммунистической Польше. Негодование оппозиции вызвали планы партии «Право и справедливость» по работе со СМИ: с 1 января будут запрещены все записи парламентских сессий, исключение сделают только для пяти телеканалов, а общее число журналистов будет ограничено. Оппозиция также обвинила правящую партию в принятии бюджета на 2017 г. без кворума. В выходные в стране прошли многотысячные протесты, продолжившиеся и в понедельник. «Оппозиция разжигает радикальные настроения, которые не имеют ничего общего с реальным состоянием дел в стране. Это происходит из-за беспомощности, разочарования тех, кто потерял власть и кто не имеет ни малейшего представления о том, как убедить поляков в своих взглядах», – заявила премьер-министр Беата Шидло.

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