В Польше продолжаются массовые протесты против правящей партии

Польские оппозиционеры в понедельник четвертый день подряд блокировали основной зал сейма, протестуя против действий правящей партии. Ситуация расценивается как самый крупный политический конфликт в посткоммунистической Польше. Негодование оппозиции вызвали планы партии «Право и справедливость» по работе со СМИ: с 1 января будут запрещены все записи парламентских сессий, исключение сделают только для пяти телеканалов, а общее число журналистов будет ограничено. Оппозиция также обвинила правящую партию в принятии бюджета на 2017 г. без кворума. В выходные в стране прошли многотысячные протесты, продолжившиеся и в понедельник. «Оппозиция разжигает радикальные настроения, которые не имеют ничего общего с реальным состоянием дел в стране. Это происходит из-за беспомощности, разочарования тех, кто потерял власть и кто не имеет ни малейшего представления о том, как убедить поляков в своих взглядах», – заявила премьер-министр Беата Шидло.

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