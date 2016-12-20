Демократия
Статья опубликована в № 4228 от 20.12.2016 под заголовком: Россияне ищут правды

Россияне все критичнее относятся к информации СМИ

Но на геополитические вопросы это недоверие не распространяется, считает эксперт
Число регионов, где более 40% аудитории встречались в СМИ с заведомо ложной информацией или попыткой навязать свою точку зрения, выросло за год с 13 до 24
Число регионов, где более 40% аудитории встречались в СМИ с заведомо ложной информацией или попыткой навязать свою точку зрения, выросло за год с 13 до 24
Е. Разумный / Ведомости

В России растет число регионов, жители которых критично относятся к информации в СМИ. К такому выводу пришли авторы второго «Индекса развития медиасферы», подготовленного фондом «Медиастандарт» Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина и исследовательской группой «Циркон». Число регионов, где более 40% аудитории встречались в СМИ с заведомо ложной информацией или попыткой навязать свою точку зрения, выросло за год с 13 до 24. В Москве доля такой аудитории выросла с 46% до 52%. Кроме Москвы в список регионов с наиболее критически настроенной аудиторией вошли Петербург, Орловская, Московская и Липецкая области. Самые некритически настроенные потребители информации – в Чечне, Крыму, Башкирии, Чувашии.

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