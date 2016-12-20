Россияне все критичнее относятся к информации СМИ

Число регионов, где более 40% аудитории встречались в СМИ с заведомо ложной информацией или попыткой навязать свою точку зрения, выросло за год с 13 до 24

В России растет число регионов, жители которых критично относятся к информации в СМИ. К такому выводу пришли авторы второго «Индекса развития медиасферы», подготовленного фондом «Медиастандарт» Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина и исследовательской группой «Циркон». Число регионов, где более 40% аудитории встречались в СМИ с заведомо ложной информацией или попыткой навязать свою точку зрения, выросло за год с 13 до 24. В Москве доля такой аудитории выросла с 46% до 52%. Кроме Москвы в список регионов с наиболее критически настроенной аудиторией вошли Петербург, Орловская, Московская и Липецкая области. Самые некритически настроенные потребители информации – в Чечне, Крыму, Башкирии, Чувашии.