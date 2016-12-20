Полиция считает намеренным наезд грузовика на людей в Берлине

В Берлине следствие пока считает, что водитель фуры намеренно направил ее в толпу людей на рождественской ярмарке на Брайтшайдплатц в районе Шарлоттенбург в Берлине. Это говорится в микроблоге городского департамента полиции. Также установлено, что человек, которого нашли мертвым в кабине грузовика, им не управлял.

Ранее сообщалось, что грузовик Scania с польскими номерами въехал в толпу около 20.30 в понедельник, проехав от 50 до 80 м и круша палатки, погибло 12 человек, 48 пострадали. Госпитализировано 45 пострадавших, остальные, по словам представителя полиции, получили психологические травмы. Deutsche Welle отмечает, что рождественский рынок у мемориальной церкви кайзера Вильгельма (Гедехтнискирхе) на Брайтшайдплатц – один из самых популярных в Берлине, во время ЧП на площади были тысячи посетителей.

По предварительным данным, в кабине фуры были два человека. Еще в понедельник сообщалось, что один из них сбежал, второго нашли уже мертвым. Человека, похожего на водителя по приметам, вскоре задержали.

Установлено, что фура принадлежала польской компании, сообщает Deutsche Welle. Ее владелец Ариэль Зуравски заявил, что грузовик перевозил стальные конструкции между Берлином и Италией. Его подчиненный на условиях анонимности сказал, что из Польши машина должна была приехать на завод ThyssenKrupp в Италии, по другим данным, во вторник груз должен был быть выгружен в Берлине. За рулем машины должен был быть кузен Зуравски, связь с которым прервалась с 16 часов понедельника. Зуравски заявил TVN 24, что у его кузена солидный стаж вождения, потерять управление он вряд ли мог. Он предположил, что его грузовик могли угнать. По данным GPS, компания установила, что с 17.00 фура в течение двух часов стояла в северном пригороде Берлина Веддинге, передает англоязычная Deutsche Welle. Die Welt со ссылкой на представителя компании пишет, что утром в понедельник кто-то сделал несколько попыток завести мотор. Найденный мертвым в кабине мужчина был гражданином Польши, установила полиция. По данным Die Welt, за рулем грузовика мог оказаться беженец пакистанского происхождения. DW отмечает, что, по другим данным, это мог быть афганец, у задержанного несколько фальшивых имен, что затрудняет его идентификацию. dpa сообщает, что предположительно в Германию он приехал в феврале 2016 г.

На месте трагедии идут следственные действия. Оно оцеплено. Полиция объявила, что считает, что опасности нового нападения нет. Расследование ведет федеральная прокуратура, которая занимается преступлениями террористической направленности. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер пока заявил ARD, что многое указывает на то, что случившееся – теракт, хотя пока он не может однозначно употребить это слово.