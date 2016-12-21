Россия, Турция и Иран готовы стать гарантами мира в Сирии

Несмотря на убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, во вторник в Москве прошли сначала двусторонние, а затем и трехсторонние переговоры министров иностранных дел и обороны России, Турции и Ирана. Руководители МИД приняли совместное заявление, в котором подчеркнули приверженность политическому решению конфликта в Сирии, необходимость сохранения ее целостности, светского и многоконфессионального характера. Подобная преамбула характерна для всех международных дипломатических документов по Сирии. Кроме того, министры приветствовали вывоз из Алеппо представителей вооруженной оппозиции и частичную эвакуацию населения из шиитских анклавов провинции Идлиб, заявили о готовности стать гарантами мирного соглашения между правительством Сирии и оппозицией, приняли к сведению предложение Казахстана провести межсирийские переговоры в этой стране и заявили о необходимости борьбы с «Исламским государством» (ИГ) и «ан-Нусрой» (запрещены в России). К работе над мирным соглашением приглашены и страны, которые имеют влияние «на земле». О президенте Башаре Асаде и его будущем в декларации не упоминается.

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