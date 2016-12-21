Международные отношения
Статья опубликована в № 4229 от 21.12.2016 под заголовком: Сирия получила тройную гарантию

Россия, Турция и Иран готовы стать гарантами мира в Сирии

Это заявка на новый формат сирийского урегулирования, считают эксперты
Одновременно в Москве прошли переговоры министров обороны трех стран, но они отдельной декларации не принимали
Одновременно в Москве прошли переговоры министров обороны трех стран, но они отдельной декларации не принимали
Министерство иностранных дел России

Несмотря на убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, во вторник в Москве прошли сначала двусторонние, а затем и трехсторонние переговоры министров иностранных дел и обороны России, Турции и Ирана. Руководители МИД приняли совместное заявление, в котором подчеркнули приверженность политическому решению конфликта в Сирии, необходимость сохранения ее целостности, светского и многоконфессионального характера. Подобная преамбула характерна для всех международных дипломатических документов по Сирии. Кроме того, министры приветствовали вывоз из Алеппо представителей вооруженной оппозиции и частичную эвакуацию населения из шиитских анклавов провинции Идлиб, заявили о готовности стать гарантами мирного соглашения между правительством Сирии и оппозицией, приняли к сведению предложение Казахстана провести межсирийские переговоры в этой стране и заявили о необходимости борьбы с «Исламским государством» (ИГ) и «ан-Нусрой» (запрещены в России). К работе над мирным соглашением приглашены и страны, которые имеют влияние «на земле». О президенте Башаре Асаде и его будущем в декларации не упоминается.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике