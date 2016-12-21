Безопасность и право
Статья опубликована в № 4229 от 21.12.2016 под заголовком: Кодекс пора менять

Елена Мизулина готова взяться за реформу уголовного процесса

Главной проблемой остается следствие
Лишение прокуратуры надзорных полномочий также не лучшим образом сказалось на качестве предварительного расследования, доказывал начальник правового управления Генпрокуратуры
Лишение прокуратуры надзорных полномочий также не лучшим образом сказалось на качестве предварительного расследования, доказывал начальник правового управления Генпрокуратуры
С. Портер / Ведомости

Со дня принятия действующего Уголовно-процессуального кодекса (УПК), давшего старт реформе уголовного правосудия, прошло 15 лет, но от обвинительного уклона российским судам за это время избавиться не удалось. К такому выводу пришли участники посвященных юбилею парламентских слушаний, проведенных во вторник комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Если в 2002 г. доля оправданных составляла 1% от общего числа подсудимых, то к 2015 г. даже эта скромная цифра снизилась вдвое до 0,5%. Есть все основания задуматься о продолжении реформы, об этом говорится в итоговых рекомендациях слушаний.

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