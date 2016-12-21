Елена Мизулина готова взяться за реформу уголовного процесса

Со дня принятия действующего Уголовно-процессуального кодекса (УПК), давшего старт реформе уголовного правосудия, прошло 15 лет, но от обвинительного уклона российским судам за это время избавиться не удалось. К такому выводу пришли участники посвященных юбилею парламентских слушаний, проведенных во вторник комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Если в 2002 г. доля оправданных составляла 1% от общего числа подсудимых, то к 2015 г. даже эта скромная цифра снизилась вдвое до 0,5%. Есть все основания задуматься о продолжении реформы, об этом говорится в итоговых рекомендациях слушаний.

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