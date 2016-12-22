Безопасность и право
Статья опубликована в № 4230 от 22.12.2016 под заголовком: Бесплатная защита

МВД задолжало адвокатам по назначению 700 млн рублей

Эти расходы шли по незащищенной статье бюджета
МВД задолжало адвокатам по назначению около 700 млн руб.
МВД задолжало адвокатам по назначению около 700 млн руб.
А. Гордеев / Ведомости

Федеральная палата адвокатов (ФПА) обратилась к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой погасить задолженность перед адвокатами, работавшими по назначению. В 21 регионе органы дознания и предварительного следствия МВД задолжали 129,5 млн руб., говорится в письме президента ФПА Юрия Пилипенко. Самая большая задолженность образовалась в Красноярском крае (17,7 млн руб.), Якутии (12,5 млн руб.), а также в Башкирии и Хабаровском крае (по 10,0 млн руб.). Это не первый случай, когда правоохранительные органы и суды оказываются должны адвокатам: так, в прошлом году региональное управление Судебного департамента при Верховном суде задержало выплату защитникам Московской области более 10 млн руб. (позднее это объяснили недочетами в судебных документах). Проблема в том, что с 2013 г. средства на выплату вознаграждения адвокатам не выделяются в бюджете отдельной строкой, а закладываются в общие расходы на финансирование органов расследования и судов, объясняет исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков. Это приводит к нецелевому расходованию таких средств: адвокаты все чаще сталкиваются с задержками при оплате работы по назначению. Но к настоящему моменту МВД задолжало адвокатам в общей сложности 700 млн руб., и это беспрецедентная сумма. В Пермском крае, где адвокатам должны около 8 млн руб. и не платят еще с июля, многие просто отказываются работать бесплатными защитниками. «Мы ни в коем случае не хотели бы доводить дело до забастовки, но это стихийный процесс», – замечает Сучков. По данным ФПА, для 80% адвокатов работа по назначению является почти единственным источником дохода. Тем более странной выглядит позиция прокуратуры Пермского края, которая вынесла в адрес региональной палаты адвокатов представление о необходимости обеспечить бесплатную защиту независимо от факта ее оплаты, замечает Сучков. По его мнению, происходящее следует считать скорее невыплатой зарплаты.

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