МВД задолжало адвокатам по назначению 700 млн рублей

Федеральная палата адвокатов (ФПА) обратилась к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой погасить задолженность перед адвокатами, работавшими по назначению. В 21 регионе органы дознания и предварительного следствия МВД задолжали 129,5 млн руб., говорится в письме президента ФПА Юрия Пилипенко. Самая большая задолженность образовалась в Красноярском крае (17,7 млн руб.), Якутии (12,5 млн руб.), а также в Башкирии и Хабаровском крае (по 10,0 млн руб.). Это не первый случай, когда правоохранительные органы и суды оказываются должны адвокатам: так, в прошлом году региональное управление Судебного департамента при Верховном суде задержало выплату защитникам Московской области более 10 млн руб. (позднее это объяснили недочетами в судебных документах). Проблема в том, что с 2013 г. средства на выплату вознаграждения адвокатам не выделяются в бюджете отдельной строкой, а закладываются в общие расходы на финансирование органов расследования и судов, объясняет исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков. Это приводит к нецелевому расходованию таких средств: адвокаты все чаще сталкиваются с задержками при оплате работы по назначению. Но к настоящему моменту МВД задолжало адвокатам в общей сложности 700 млн руб., и это беспрецедентная сумма. В Пермском крае, где адвокатам должны около 8 млн руб. и не платят еще с июля, многие просто отказываются работать бесплатными защитниками. «Мы ни в коем случае не хотели бы доводить дело до забастовки, но это стихийный процесс», – замечает Сучков. По данным ФПА, для 80% адвокатов работа по назначению является почти единственным источником дохода. Тем более странной выглядит позиция прокуратуры Пермского края, которая вынесла в адрес региональной палаты адвокатов представление о необходимости обеспечить бесплатную защиту независимо от факта ее оплаты, замечает Сучков. По его мнению, происходящее следует считать скорее невыплатой зарплаты.

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