Интернет-голосование при формировании Общественной палаты отменено

Госдума приняла в среду в первом чтении и сразу в целом законопроект, отменяющий интернет-голосование при формировании Общественной палаты. Сейчас палата состоит из 168 членов: 40 человек назначаются указом президента, 85 – представители региональных общественных палат, еще 43 выбирались интернет-голосованием. Депутаты Сергей Гаврилов (КПРФ) и Дмитрий Вяткин («Единая Россия») на прошлой неделе внесли поправки, предусматривающие отмену интернет-голосования. Вместо него 43 члена общественной палаты будет избирать рабочая группа из 21 человека, куда войдут члены нынешнего состава палаты и члены нового состава, прошедшие по президентской и региональной квоте. В итоге процедура формирования стала схожей с той, что была в 1–4-м составах палаты.

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