Международные отношения

Симпатии американцев к России вернулись на уровень времен СССР

Переломить этот тренд вряд ли сможет даже Дональд Трамп, считают эксперты
Отношение к России начало меняться в худшую сторону в 2010 г.
Отношение к России начало меняться в худшую сторону в 2010 г.
Gero Breloer / AP

Симпатии американцев к России опустились на самую низкую точку за последние 30 лет, свидетельствует исследование Chicago Council on Global Affairs.

Респондентов попросили оценить их отношение к России в диапазоне от 0 (нет никакой симпатии) до 100 (самые позитивные эмоции), где 50 баллов означают отсутствие каких-либо предпочтений. В целом Россия получила 32 балла, что стало самым низким показателем с 1986 г. Особенно охладели к России демократы (28 баллов), отношение независимых, т. е. не принадлежащих ни к одной партии американцев также снизилось (с 42 баллов в июне до 35 в декабре), а изменение симпатий республиканцев находится в рамках статистической погрешности (38 баллов в июне и 35 сейчас). Во всех трех группах цифры сопоставимы с показателями времен холодной войны, отмечают исследователи.

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Еще в июне этого года американцы давали России 40 баллов. Всего участникам опроса предлагалось оценить семь стран, и ниже России оказалась только КНДР (см. таблицу). В опросе приняли участие более тысячи взрослых американцев, проживающих во всех 50 штатах США.

Уровень симпатий к России упал всего за полгода во многом из-за демократов, и главной причиной стали обвинения Москвы во вмешательстве в дела политических организаций, в первую очередь демократической партии, объясняет «Ведомостям» один из авторов исследования Крейг Кафура: «По имиджу Китая это не так сильно ударило, ему дают на 9 баллов больше, чем России, потому что в последнее время новости о китайских хакерах не так часто всплывали, а вот про российских хакеров только ленивый не говорил. При этом они оказались завязаны и на главную тему двух последних месяцев — избрание Дональда Трампа. К Китаю, кстати, отношение хоть и получше, но все-таки прохладное».

Демократы продолжают поднимать эту тему еще и в силу того, что в ходе предвыборной кампании их кандидат Хиллари Клинтон неоднократно атаковала Трампа из-за его высказываний о России и Владимире Путине, продолжает Кафура. При этом Россию включают в опросы почти всегда, чтобы отследить изменение в отношении к ней за прошедшие годы, потому что Россия является важной для американской политики страной, добавляет исследователь.

Отношение к России начало меняться в худшую сторону в 2010 г., как раз в это время начала пробуксовывать перезагрузка, а новую позитивную повестку создать не удалось, напоминает руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков. Отношение к России ухудшилось буквально за последние полгода по нескольким причинам, считает эксперт: «Поводов для критики было много: это и Украина, и Сирия, и кибербезопасность, и активное использование темы России в предвыборной борьбе». Даже заявления Трампа о стремлении наладить отношения с Россией не помогут сломать этот тренд, считает Шариков: «Именно демократы делали серьезные заявления по поводу России, которые уже нельзя просто так откатить. Трамп не демократ, но и в стане республиканцев он свой среди чужих. Даже то, что на днях Трамп убрал Россию из списка угроз США, многих республиканцев переубедить не поможет».

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