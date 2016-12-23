Бизнес-омбудсмен Борис Титов позвал однопартийцев в сеть

Бизнес-омбудсмен Борис Титов переизбран председателем Партии роста. В четверг съезд партии утвердил новую структуру руководства партии и его состав. Вместо федерального политсовета и его президиума у Партии роста теперь будет генеральный совет, президиум генерального совета и бюро президиума генерального совета. Кроме того, у председателя партии будет не один заместитель, а три: в этом качестве к вице-президенту «Деловой России» Татьяне Марченко присоединились заместитель предправления Альфа-банка Владимир Сенин и зампред комитета Госдумы прошлого созыва по экономической политике Владимир Звагельский (избирался от «Единой России», на официальном сайте партии до сих пор представлен как член политсовета Московского региона).

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