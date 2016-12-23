Путин считает обоснованным увольнение Улюкаева

Материалы, предоставленные оперативные службами, были достаточны, чтобы отстранить Алексея Улюкаева от должности министра экономического развития за утрату доверия, заявил президент Владимир Путин. Так он ответил на вопрос корреспондента «Эха Москвы» на большой пресс-конференции 23 декабря. При этом сам Путин с Улюкаевым после его задержания не говорил, а в его деле должны разобраться следствие и суд.

Корреспондент «Эха Москвы» спросил Путина также о том, не является ли ряд антикоррупционных дел имитацией, «пшиком», упомянув бывшего директора ФТС Андрея Бельянинова, фотографии обыска которого с изъятием наличных были опубликованы в июле перед его отставкой. По словам Путина, никакого дела Бельянинова нет, а эта публикация нанесла незаслуженный ущерб репутации бывшего директора таможни.

Комментировать уголовные дела до завершения расследований и судов президент считает неправильным, а слив в СМИ такой информации, как результаты обысков, даже до возбуждения дела он считает недопустимым.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября после визита в офис «Роснефти». СКР возбудил против министра уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере и ее вымогательстве. Суд поместил Улюкаева под домашний арест до 15 января, в день выбора меры пресечения министр был отправлен в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Только 15 декабря оба дела комментировал премьер-министр Дмитрий Медведев. Задержание Улюкаева он назвал «очень печальным событием», «исключительно печальным», которое оказалось «за гранью» его понимания «того, что вообще может произойти с министром, – это высшее должностное лицо в иерархии исполнительной власти». Как и Путин, Медведев напомнил, что говорить о виновности человека до решения суда нельзя. Премьер подчеркнул, что отставка министра в связи с утратой доверия не означает обвинения.

Пример Бельянинова премьер привел, когда призвал силовиков и журналистов не злоупотреблять демонстрацией оперативных действий в отношении должностных лиц. «Ничего нельзя лакировать, но злоупотреблять нельзя, – цитировал "Интерфакс". – Именно поэтому президент в послании сказал о том, что такого рода расследование не может превращаться в шоу». О Бельянинове премьер рассказал, что этот чиновник «год просился, что называется, на выход, он говорил о том, что устал, что у него есть другие желания в жизни, что хотел бы поработать в других сферах». На должности Бельянинов «оставался просто потому, что искали ему замену». «Так случилось, что это наложилось вот на такие мероприятия. И это действительно не очень хорошо», – признал Медведев. Борьба с коррупцией приобрела системный характер, это не кампанейщина, подчеркнул он.

Алексей Улюкаев в суде