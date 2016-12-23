Безопасность и право

Угонщики ливийского лайнера сдались властям в аэропорту Мальты

Захватчики самолета вышли из него вместе с еще не освобожденными пассажирами и членами экипажа
Службы безопасности Мальты приведены в боевую готовность
Службы безопасности Мальты приведены в боевую готовность
Darrin Zammit Lupi / Reuters

Угонщики пассажирского лайнера A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways вышли из него вместе с последними членами экипажа в аэропорту Мальты. Об этом написал в своем Twitter премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

Двое захватчиков самолета уже сдались местным властям. В настоящий момент они находятся под стражей.

Захватчики ливийского самолета сдались властям в аэропорту Мальты

Пассажирский лайнер Airbus A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, летевший из города Сабха на юго-западе Ливии в столицу страны Триполи, был захвачен и посажен на Мальте в пятницу, 22 декабря. На борту самолета находились 111 пассажиров – 82 мужчины, 28 женщин и младенец, а также семь членов экипажа.

Как был захвачен самолет EgyptAir, летевший из Александрии в Каир
Лайнер приземлился на Кипре, захватчик «обвешан взрывчаткой»; освобождены почти все пассажиры

По данным агентства Reuters, захватчики угрожали взорвать лайнер. Сотрудник службы безопасности Ливии сообщил агентству, что пилот, перед тем как с ним была потеряна связь, пытался приземлиться в Ливии, но угонщики запретили ему сделать это.

Газета Times of Malta сообщала об одном захватчике. По информации издания, он угрожал взорвать ручную гранату, если не будут выполнены его требования. Злоумышленник якобы называл себя сторонником бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

По данным новостного портала «Эль-Биляд», захватчики утверждали, что принадлежат к группировке «Аль-Фатих аль-Джадид», и требовали освободить из тюрьмы сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама.

На данный момент авиасообщение в международном аэропорту Мальты восстановлено.

Preloader gallery
Пассажирский лайнер Airbus A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, летевший из города Сабха на юго-западе Ливии в столицу страны Триполи, захвачен и посажен на Мальте. Об этом сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в Twitter
Jonathan Borg / AP
Пассажирский лайнер Airbus A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, летевший из города Сабха на юго-западе Ливии в столицу страны Триполи, захвачен и посажен на Мальте. Об этом сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в Twitter
1/6
Мускат уточнил, что на борту самолета находились 111 пассажиров – 82 мужчины, 28 женщин и младенец, а также семь членов экипажа
Darrin Zammit Lupi / Reuters
Мускат уточнил, что на борту самолета находились 111 пассажиров – 82 мужчины, 28 женщин и младенец, а также семь членов экипажа
2/6
По словам премьер-министра, на 17.22 мск уже освобождены все пассажиры и почти весь экипаж
Darrin Zammit Lupi / Reuters
По словам премьер-министра, на 17.22 мск уже освобождены все пассажиры и почти весь экипаж
3/6
Службы безопасности Мальты приведены в боевую готовность
Jonathan Borg / AP
Службы безопасности Мальты приведены в боевую готовность
4/6
По данным новостного портала «Эль-Биляд», захватчики заявили, что принадлежат к группировке «Аль-Фатих аль-Джадид», и потребовали освободить из тюрьмы сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама
Jonathan Borg / AP
По данным новостного портала «Эль-Биляд», захватчики заявили, что принадлежат к группировке «Аль-Фатих аль-Джадид», и потребовали освободить из тюрьмы сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама
5/6
В 14.49 "Интерфакс" сообщил, что все рейсы в международном аэропорту Мальты отменены или перенаправлены. Через час поступило сообщение о возобновлении работы аэропорта
Matthew Mirabelli / AFP
В 14.49 "Интерфакс" сообщил, что все рейсы в международном аэропорту Мальты отменены или перенаправлены. Через час поступило сообщение о возобновлении работы аэропорта
6/6
Выбор редактора
Комментарии  ()
Archer
17:42 23.12.2016
А как правильно - Иран или Ирак?
00
Комментировать
Фото
Также в рубрике