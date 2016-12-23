Угонщики ливийского лайнера сдались властям в аэропорту Мальты

Захватчики самолета вышли из него вместе с еще не освобожденными пассажирами и членами экипажа

Угонщики пассажирского лайнера A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways вышли из него вместе с последними членами экипажа в аэропорту Мальты. Об этом написал в своем Twitter премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

Двое захватчиков самолета уже сдались местным властям. В настоящий момент они находятся под стражей.

Пассажирский лайнер Airbus A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, летевший из города Сабха на юго-западе Ливии в столицу страны Триполи, был захвачен и посажен на Мальте в пятницу, 22 декабря. На борту самолета находились 111 пассажиров – 82 мужчины, 28 женщин и младенец, а также семь членов экипажа.

По данным агентства Reuters, захватчики угрожали взорвать лайнер. Сотрудник службы безопасности Ливии сообщил агентству, что пилот, перед тем как с ним была потеряна связь, пытался приземлиться в Ливии, но угонщики запретили ему сделать это.

Газета Times of Malta сообщала об одном захватчике. По информации издания, он угрожал взорвать ручную гранату, если не будут выполнены его требования. Злоумышленник якобы называл себя сторонником бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

По данным новостного портала «Эль-Биляд», захватчики утверждали, что принадлежат к группировке «Аль-Фатих аль-Джадид», и требовали освободить из тюрьмы сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама.

На данный момент авиасообщение в международном аэропорту Мальты восстановлено.