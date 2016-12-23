Безопасность и право

Коррупционный скандал вокруг Odebrecht спровоцировал «политическое землетрясение» в Латинской Америке

Бразильская строительная компания заплатила в 12 странах $800 млн взяток
Несмотря на то что в Венесуэле Odebrecht дала взяток на $92 млн, Mercosur Bridge она не может достроить уже 10 лет
Несмотря на то что в Венесуэле Odebrecht дала взяток на $92 млн, Mercosur Bridge она не может достроить уже 10 лет
Meridith Kohut / Bloomberg

Появление информации о том, что крупнейшая бразильская строительная корпорация Odebrecht давала взятки на миллионы долларов за получение выгодных контрактов, вызвало широкий резонанс во всей Латинской Америке. В последние 15 лет компания участвовала в строительстве многих крупнейших объектов в регионе.

В среду было объявлено, что Odebrecht, попавшая в поле зрения бразильских прокуроров, расследовавших факты коррупции в нефтяной госкомпании Petrobras, заключила внесудебные соглашения с властями Бразилии, США и Швейцарии. Компания выплатит им от $2,6 млрд до $4,5 млрд штрафа – это мировой рекорд за коррупционные преступления.

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