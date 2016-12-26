У общественных наблюдательных комиссий спросят, нужны ли им новые члены

В обновленный список членов ОНК в 42 регионах не попало большинство кандидатов-правозащитников, имевших опыт работы в ОНК, а многие комиссии были сформированы в неполном составе

Аппарат Общественной палаты направил в общественные наблюдательные комиссии (ОНК) запросы о необходимости донабора в их состав. По словам председателя ОНК Москвы Вадима Горшенина, такие письма были направлены в ОНК по всем регионам и в Москве путем дистанционного голосования членов ОНК пришли к выводу, что донабор необходим. Председатель ОНК Подмосковья Антон Цветков тоже подтвердил получение такого запроса: по его словам, решение будет коллегиальным, сам он выступает за донабор.