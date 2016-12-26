Международная жизнь
Статья опубликована в № 4232 от 26.12.2016 под заголовком: Барак Обама обидел Израиль

США впервые пропустили в Совбезе ООН антиизраильскую резолюцию

Но будущая администрация Дональда Трампа не даст ей хода, уверены эксперты
Ранее Вашингтон всегда налагал вето на подобные резолюции
Ранее Вашингтон всегда налагал вето на подобные резолюции
Ariel Schalit / AP

В пятницу Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую прекратить строительство на оккупированной с 1967 г. палестинской территории израильских поселений. Они, согласно тексту документа, «незаконны, представляют собой откровенное нарушение международного права и являются основным препятствием к созданию двух государств и достижению справедливого, прочного и стабильного мира». Проект резолюции поддержали 14 из 15 членов СБ ООН, а США воздержались. Ранее Вашингтон всегда налагал вето на подобные резолюции. Избранный президент США Дональд Трамп заверил, что ситуация изменится после его инаугурации. Резолюция вызвала возмущение Тель-Авива: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в выходные вызвал в министерство иностранных дел послов стран – членов Совета Безопасности ООН, поддержавших резолюцию, а также заявил о пересмотре отношений с ООН в будущем.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике