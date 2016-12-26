США впервые пропустили в Совбезе ООН антиизраильскую резолюцию

В пятницу Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую прекратить строительство на оккупированной с 1967 г. палестинской территории израильских поселений. Они, согласно тексту документа, «незаконны, представляют собой откровенное нарушение международного права и являются основным препятствием к созданию двух государств и достижению справедливого, прочного и стабильного мира». Проект резолюции поддержали 14 из 15 членов СБ ООН, а США воздержались. Ранее Вашингтон всегда налагал вето на подобные резолюции. Избранный президент США Дональд Трамп заверил, что ситуация изменится после его инаугурации. Резолюция вызвала возмущение Тель-Авива: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в выходные вызвал в министерство иностранных дел послов стран – членов Совета Безопасности ООН, поддержавших резолюцию, а также заявил о пересмотре отношений с ООН в будущем.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров