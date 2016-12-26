ОДКБ не смогла выбрать нового генсека из-за отсутствия Лукашенко

В Санкт-Петербурге завершилось заседание сессии совета ОДКБ, где из-за отсутствия делегации Белоруссии было принято решение отложить вопрос о назначении нового генерального секретаря, сообщил журналистам генсек ОДКБ Николай Бордюжа. Лидеры России, Армении, Киргизии, Казахстана и Таджикистана приняли решение перенести этот вопрос на апрель 2017 г.

«Договорились, что в апреле 2017 г. состоится очередное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, где в том числе будет рассмотрен вопрос о генеральном секретаре. Этот вопрос сегодня не рассматривался в связи с тем, что не было кворума», - отметил Бордюжа (занимает должность генсека уже 13 лет - «Ведомости»).

Основное внимание на встрече было посвящено «оценке военно-политической обстановки» и, в частности, мер, которые необходимо принять для стабилизации ситуации на границе Таджикистана и Афганистана. Владимир Путин проинформировал членов совета об операции в Сирии и о сотрудничестве в этом вопросе с Турцией и Ираном.

«Также обсуждались вопросы терроризма, особенно активизация в последнее время террористических ячеек в наших государствах: вы видели, что за последние несколько лет были разгромлены несколько групп террористов в России и других странах ОДКБ», - сказал Бордюжа.