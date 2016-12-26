Минюст опубликовал план проверок НКО на 2017 год

Министерство юстиции опубликовало расписание плановых проверок некоммерческих организаций (НКО), которые пройдут в 2017 г. В Москве плановые проверки пройдут в 46 организациях, в том числе в фонде ВЦИОМ, Фонде Ельцина, организации «Украинцы Москвы» и «Золотом Орле», одним из учредителей которого является «Студия «Тритэ» Никиты Михалкова». Также проверка пройдет в Вольном историческом обществе, в совет которого входят историки Аскольд Иванчик, Игорь Данилевский и Никита Соколов.

Главное управление Минюста по Москве также проверит отделения Партии налогоплательщиков России и Партии социальной солидарности. Среди религиозных организаций проверки пройдут в Московской церкви Христа, Обществе сознания Кришны, Церкви Иисуса Христа святых последних дней, христианской миссии «Новая жизнь» - их проверят на соблюдение закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Проверки пройдут в нескольких организациях, занимающихся проблемами миграции, - «Партнерство по миграции», координационный центр «Миграция», Фонд поддержки легальной трудовой миграции.

В Санкт-Петербурге проверят калининское отделение регионального «Российского красного креста», «Спортивное ЛГБТ-сообщество», организации «СПИД, статистика, здоровье», «Е.В.А.», «Беллона». Из религиозных организаций проверке подлежат «Санкт-Петербургская методистская церковь пятидесятников», еще одна организация пятидесятников «Исход», «Армия Спасения». Проверку также проведут в отделениях Партии национальной безопасности России, Объединенной аграрно-промышленной партии России и партии «Рожденные в СССР».

Пять вышеупомянутых партий, которые будут проверяться на местах, параллельно проверит и центральный аппарат Минюста. Кроме того, в его планах проведение проверок в Независимой психиатрической ассоциации, организации «Инвалиды войны» и академии альтернативных наук «Джуна».