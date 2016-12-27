Центризбирком хочет отзывать людей, делегированных им в региональные избиркомы

Инициатива о предоставлении Центризбиркому права отзывать рекомендованных им членов региональных комиссий, как сообщила пресс-служба ЦИК, вошла в пакет предложений о совершенствовании действующего избирательного законодательства, который председатель комиссии Элла Памфилова передала президенту Владимиру Путину на прошлой неделе. Мера позволит более полно взаимодействовать с избиркомами разных уровней и контролировать соблюдение ими законодательства, не нарушая при этом принципов федерализма, считает ЦИК.