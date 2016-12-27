Центризбирком хочет отзывать людей, делегированных им в региональные избиркомы

Инициатива о предоставлении Центризбиркому права отзывать рекомендованных им членов региональных комиссий, как сообщила пресс-служба ЦИК, вошла в пакет предложений о совершенствовании действующего избирательного законодательства, который председатель комиссии Элла Памфилова передала президенту Владимиру Путину на прошлой неделе. Мера позволит более полно взаимодействовать с избиркомами разных уровней и контролировать соблюдение ими законодательства, не нарушая при этом принципов федерализма, считает ЦИК.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров