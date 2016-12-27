Демократия
Статья опубликована в № 4233 от 27.12.2016 под заголовком: Избиркомам нужна вертикаль

Центризбирком хочет отзывать людей, делегированных им в региональные избиркомы

Это укрепит независимость комиссий от местных властей, считает ЦИК
Председатель ЦИК Элла Памфилова
Председатель ЦИК Элла Памфилова
С. Портер / Ведомости

Инициатива о предоставлении Центризбиркому права отзывать рекомендованных им членов региональных комиссий, как сообщила пресс-служба ЦИК, вошла в пакет предложений о совершенствовании действующего избирательного законодательства, который председатель комиссии Элла Памфилова передала президенту Владимиру Путину на прошлой неделе. Мера позволит более полно взаимодействовать с избиркомами разных уровней и контролировать соблюдение ими законодательства, не нарушая при этом принципов федерализма, считает ЦИК.

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