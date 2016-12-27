Гендиректором «Рособоронэкспорта» утвержден Александр Михеев

Новым гендиректором «Рособоронэкспорта» утвержден «теперь уже бывший генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев», сообщил в понедельник первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев. По его словам, Михеева в этом холдинге, который, как и «Рособоронэкспорт», входит в состав госкорпорации «Ростех», сменит заместитель министра промышленности Андрей Богинский, курирующий в министерстве авиационную промышленность. По словам двух источников в «Ростехе», прежний директор «Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин, которому 17 декабря исполнилось 70 лет, в связи с достижением этого возраста переходит на работу советником гендиректора «Рособоронэкспорта».

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