Безопасность и право
Статья опубликована в № 4233 от 27.12.2016 под заголовком: Из «Вертолетов» в госпосредники

Гендиректором «Рособоронэкспорта» утвержден Александр Михеев

Бывший руководитель «Вертолетов России» сменит 70-летнего Анатолия Исайкина
Новым гендиректором «Рособоронэкспорта» стал Александр Михеев, возглавлявший холдинг «Вертолеты России»
Новым гендиректором «Рособоронэкспорта» стал Александр Михеев, возглавлявший холдинг «Вертолеты России»
Константин Чалабов / РИА Новости

Новым гендиректором «Рособоронэкспорта» утвержден «теперь уже бывший генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев», сообщил в понедельник первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев. По его словам, Михеева в этом холдинге, который, как и «Рособоронэкспорт», входит в состав госкорпорации «Ростех», сменит заместитель министра промышленности Андрей Богинский, курирующий в министерстве авиационную промышленность. По словам двух источников в «Ростехе», прежний директор «Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин, которому 17 декабря исполнилось 70 лет, в связи с достижением этого возраста переходит на работу советником гендиректора «Рособоронэкспорта».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике