Московский суд признал события февраля 2014 года на Украине госпереворотом

В иске Олейник утверждал, что Янукович был смещен с должности президента незаконным постановлением парламента, так как указанная в нем мотивировка не предусмотрена Конституцией страны

В Москве Дорогомиловский районный суд признал февральские события 2014 г. на Украине государственным переворотом. Как сообщает «Интерфакс», это определение вынесено по иску бывшего депутата Верховной рады, члена Комитета спасения Украины Владимира Олейника. Он обратился в суд по месту жительства. Судья Анна Шипикова решила, что то, что на Украине случился госпереворот, «нашло подтверждение в доказательствах, представленных в деле». В Киеве пока это решение не комментировали. В течение месяца решение можно обжаловать в Мосгорсуде, цитирует Шипикову «РИА Новости».

Рада приняла постановление об отстранении от должности президента Виктора Януковича 22 февраля 2014 г. вечером в субботу, после того как тот покинул Киев. 23 февраля и. о. президента был назначен новоизбранный спикер Рады Турчинов. 24 февраля и. о. руководителя МВД Арсен Аваков сообщил, что Янукович объявлен в розыск по уголовному делу о массовых убийствах граждан.

Гражданский процессуальный кодекс России наделяет суд правом устанавливать факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, напоминает «Интерфакс». В иске Олейник утверждал, что Янукович был смещен с должности президента незаконным постановлением парламента, так как указанная в нем мотивировка не предусмотрена Конституцией страны. Значит, и его отставка, и досрочные президентские выборы 25 мая были незаконными, следовало из иска.

«В результате односторонней поддержки представителей западных государств» на киевском майдане произошли события, которые привели к массовым беспорядкам, захвату административных зданий, убийству сотрудников правоохранительных органов, изменениям в законодательстве и незаконному отстранению президента Виктора Януковича в нарушение Конституции Украины от исполнения его обязанностей, говорится в определении райсуда. Судья решила, что факт госпереворота подтвердился на процессе показаниями в суде Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-главы администрации президента, экс-главы МВД и СБУ Андрея Клюева, экс-министра МВД Виталия Захарченко и экс-председателя СБУ Александра Якименко, а также экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки.

Шипикова отметила, что факт государственного переворота является «общеизвестным и очевидным» и не нуждается в дополнительном доказывании, а данные об экстремистских организациях подтверждены многочисленными источниками, в числе которых российская пресса, передает РАПСИ. «Юридическое значение госпереворота выходит за пределы территории Украины и затрагивает безопасность Российской Федерации, а также права и свободы гражданина», - сказала также судья.

Олейник имел право обратиться в российский суд для восстановления своих прав из-за невозможности добиться этого у себя на родине, что гарантируется Конституцией РФ, российским и международным законодательством, отметила судья. В определении также указано, что между народами России и Украины сложились «уникальные отношения», что обязывает российский суд дать правовую оценку произошедшим в соседнем государстве событиям.

В постановлении Рады об отставке Януковича говорилось, что он самоустранился от обязанностей президента, оставил Украину без власти и потому он больше не может называться президентом. Как сообщала «Лигабизнесинформ», за это постановление проголосовали 328 депутатов, в том числе и члены Партии регионов, от которой Янукович избирался в президенты. Регионал Сергей Тигипко тогда говорил, что связаться с Януковичем они не смогли и почувствовали себя «брошенными», поэтому часть фракции проголосовала за его отставку. Советник Януковича Анна Герман говорила, что тот знает о решениях Рады и не признает их.

21 февраля вечером Янукович опубликовал на своем сайте заявление о том, что он инициирует проведение досрочных президентских выборов и возврат к Конституции в редакции 2004 г., ограничивающей полномочия президента в пользу парламента. Также он призвал к формированию правительства национального доверия, не уточнив сроков его создания. После этого президент подписал с лидерами оппозиции соглашение об урегулировании кризиса. Утром в субботу обнаружилось, что Януковича в Киеве нет. Только вечером в субботу, около 18.00 мск, он выпустил видеообращение о том, что в отставку не уйдет и что в Киеве произошел госпереворот, а решения Рады, которые принимались с вечера 21 февраля и 22 февраля, были нелегитимными.

Уже 24 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о готовности сотрудничать с Украиной, но усомнился в легитимности новой власти. Тогда он говорил, что «если считать правительством людей, которые в черных масках и с автоматами Калашникова рассекают по Киеву, то с таким правительством нам работать будет сложно» (цитата по «Прайму»). По словам премьера, «легитимность целого ряда органов власти, которые там функционируют, вызывает большие сомнения». Возобновить отношения с Украиной он обещал после появления там «нормальной современной власти, основанной на законах и конституции».

Переворотом события в Киеве называл и президент Владимир Путин. Например, в июне 2015 г. в интервью «Il Сorriere della Sera» он говорил, что беспорядки в Киеве «были активно поддержаны европейскими и американскими партнерами», затем в этой стране произошел антиконституционный переворот, гражданская война, которая повлекла за собой сотни погибших. Все это привело к развалу экономики, социальной сферы и полной дезинтеграции экономических связей Украины с Россией. Он выразил недоумение по поводу того, зачем европейские и американские «коллеги» этого добивались.