Спустя три года после начала массовых протестов в Киеве, которые привели к свержению Виктора Януковича, Дорогомиловский суд Москвы признал события государственным переворотом. Истец – бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник (обратился в суд по месту жительства) утверждал, что Янукович был смещен с поста незаконным постановлением Рады с использованием не предусмотренной конституцией мотивировки. Следовательно, смещение и досрочные выборы в мае 2015 г. были незаконными. Судья Анна Шипикова решила, что факт совершения госпереворота «при односторонней поддержке представителей западных государств» «нашел подтверждение в доказательствах, приведенных в деле», что является «общеизвестным и очевидным».

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