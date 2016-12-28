Международные отношения
Статья опубликована в № 4234 от 28.12.2016 под заголовком: Международный суд районного масштаба

Решение суда о признании майдана переворотом бесполезно за пределами России

Но оно станет подтверждением официальной позиции Кремля
Решение суда в Москве признать киевский майдан переворотом подтверждает позицию Кремля, но бесполезно за пределами России
Решение суда в Москве признать киевский майдан переворотом подтверждает позицию Кремля, но бесполезно за пределами России
Efrem Lukatsky / AP

Спустя три года после начала массовых протестов в Киеве, которые привели к свержению Виктора Януковича, Дорогомиловский суд Москвы признал события государственным переворотом. Истец – бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник (обратился в суд по месту жительства) утверждал, что Янукович был смещен с поста незаконным постановлением Рады с использованием не предусмотренной конституцией мотивировки. Следовательно, смещение и досрочные выборы в мае 2015 г. были незаконными. Судья Анна Шипикова решила, что факт совершения госпереворота «при односторонней поддержке представителей западных государств» «нашел подтверждение в доказательствах, приведенных в деле», что является «общеизвестным и очевидным».

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