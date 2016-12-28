Решение суда о признании майдана переворотом бесполезно за пределами России

Решение суда в Москве признать киевский майдан переворотом подтверждает позицию Кремля, но бесполезно за пределами России
Efrem Lukatsky / AP
Спустя три года после начала массовых протестов в Киеве, которые привели к свержению Виктора Януковича, Дорогомиловский суд Москвы признал события государственным переворотом. Истец – бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник (обратился в суд по месту жительства) утверждал, что Янукович был смещен с поста незаконным постановлением Рады с использованием не предусмотренной конституцией мотивировки. Следовательно, смещение и досрочные выборы в мае 2015 г. были незаконными. Судья Анна Шипикова решила, что факт совершения госпереворота «при односторонней поддержке представителей западных государств» «нашел подтверждение в доказательствах, приведенных в деле», что является «общеизвестным и очевидным».