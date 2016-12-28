Израиль ждет от уходящей администрации США очередного удара

Недавняя антиизраильская резолюция Совета Безопасности ООН была не последним ударом администрации США по ее главному союзнику на Ближнем Востоке, считают израильские политики. Израиль опасается, что госсекретарь США Джон Керри уже на этой неделе в специальном обращении обрисует параметры будущего соглашения по Палестине, которые станут основой еще для одной резолюции Совбеза по Израилю, принятой еще до ухода президента Барака Обамы, пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в израильском правительстве. Такие же опасения выразил посол Израиля в США Рон Дермер в интервью телеканалу MSNBC в понедельник, а советник Обамы по вопросам безопасности Бенджамин Родс подтвердил, что Керри вскоре изложит свое видение разрешения палестино-израильского конфликта.

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