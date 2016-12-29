Уходящий год принес громкие победы политикам популистского толка

«Вы за, против или просто очень злы?» – такой вопрос, пожалуй, должен был значиться в бюллетенях на избирательных участках Европы, Азии и Америки в этом году, который многие назвали торжеством популизма. Первый звонок прозвучал в конце апреля: Австрия едва не стала первой европейской страной, которую возглавил правый популист. На выборах в федеральных землях Германии весь год позиции укрепляла правая «Альтернатива для Германии». Brexit в июне и конституционный референдум в Италии в начале декабря стали настоящим торжеством популистских сил. У испанских парламентариев целый год была сиеста, потому что две новые партии, в том числе леворадикальная Podemos, никак не хотели договариваться с правящими партиями. И, наконец, главным триумфатором, конечно, стал Дональд Трамп, в победу которого сами американцы поверили, только увидев окончательные результаты всенародного голосования 8 ноября. Кстати, популисты водятся не только на Западе – в июне на обещаниях убрать элиту и послать эскадроны смерти на борьбу с наркомафией к власти на Филиппинах пришел Родриго Дутерте, быстро превратившийся в главного азиатского ньюсмейкера.

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